Kevin De Bruyne nommé par l’UEFA pour le titre de joueur de l’année avec Messi et Haaland

Kevin De Bruyne fait partie des trois joueurs susceptibles de remporter le titre de joueur masculin de l’année 2022-2023 de l’UEFA. La confédération européenne de football a annoncé jeudi par un communiqué le trio de candidats avec l’Argentin Lionel Messi, aujourd’hui exilé à l’Inter Miami en MLS, et le coéquipier norvégien de De Bruyne à Manchester City, Erling Haaland.

La sélection initiale avait été définie par un groupe d’étude technique de l’UEFA sur base des performances des joueurs pendant la saison 2022-2023 en club et en équipe nationale. Les trois nommés ont ensuite été élus par un jury composé des entraîneurs des clubs ayant disputé les phases finales des compétitions européennes, des entraîneurs des équipes nationales affiliées à l’UEFA ainsi que des journalistes.

Outre les trois joueurs qui sont désormais candidats à la récompense, huit autres ont été sollicités par le panel d’experts: l’Allemand Ilkay Gündogan (transféré de Manchester City à Barcelone), l’Espagnol Rodri (Manchester City), le Français Kylian Mbappé (PSG), les Croates Luka Modric (Real Madrid) et Marcelo Brozovic (ancien joueur de l’Inter, aujourd’hui à Al Nassr en Arabie saoudite), l’Anglais Declan Rice (passé de West Ham à Arsenal à l’intersaison), l’Argentin Alexis Mac Allister (recruté à Brighton par Liverpool) et l’Espagnol Jesus Navas (Séville). Chez les entraîneurs, l’Espagnol Pep Guardiola (Manchester City), l’Italien Simone Inzaghi (Inter) et son compatriote Luciano Spalleti (qui a quitté Naples à l’issue de la saison) sont les trois nommés.

Le vainqueur sera annoncé le 31 août à l’occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions à Monaco. Plus tôt dans la journée, Kevin De Bruyne a également été nommé parmi les six candidats choisis par l’association des footballeurs professionnels (Professionel Footballers’ Association, PFA) pour le titre de joueur de l’année en Angleterre.