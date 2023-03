Kevin De Bruyne: « Les jeunes joueurs donnent de l’énergie, c’est à eux de saisir ces opportunités »

Le déplacement en Suède, où la Belgique lancera sa campagne de qualifications pour l’Euro 2024, marquera le début de l’ère post-Martinez pour les Diables Rouges.

Avec Domenico Tedesco, c’est un nouveau sélectionneur qui est arrivé, mais aussi un nouveau staff et des nouveaux joueurs, quatre mois après l’élimination au 1er tour du Mondial 2022. Les Diables ont aussi un nouveau capitaine: Kevin De Bruyne a hérité du brassard après la fin de la carrière internationale d’Eden Hazard. « C’est différent maintenant, c’est comme aller dans une nouvelle école, avec de nouveaux camarades de classe », a déclaré Kevin De Bruyne . « Je ressens beaucoup d’énergie. Les joueurs sentent qu’ils ont l’opportunité de jouer et cela leur donne confiance. Les jeunes joueurs donnent de l’énergie et c’est maintenant à eux de saisir ces opportunités ».

KDB était frustré au Qatar car les Diables n’atteignaient pas le niveau espéré. Un an plus tôt, il s’était déjà montré critique lors de la Ligue des Nations à Turin. « Je dis les choses telles qu’elles sont. Si je fais une critique, c’est avec de bonnes intentions, pour faire mieux à l’avenir », explique De Bruyne. « Nous devons simplement accepter le fait que nous n’avons pas été assez bons à la Coupe du monde. Depuis un an et demi, le niveau a baissé, on ne peut pas comparer avec la Coupe du monde en Russie ».

Alors que plusieurs cadres ont quitté les Diables après le Qatar, De Bruyne n’a jamais pensé mettre un terme à sa carrière internationale. « Je n’ai jamais pensé à abandonner, pas une seconde », avance le joueur de Manchester City. « J’espère que nous pourrons prendre un nouveau départ. L’objectif est de se qualifier pour l’Euro. Nous ne pouvons pas regarder plus loin ».

Le style de Tedesco tranche avec celui de Martinez. « Sa philosophie se rapproche de celle de Red Bull, avec beaucoup de jeunes joueurs et de la pression. Peut-être que cela me convient mieux, mais à City, nous jouons toujours différemment », dit De Bruyne. « Tout est nouveau. On ne sait pas à quoi s’attendre à l’avance. C’est un choc. Avant, nous étions souvent avec les mêmes joueurs, maintenant presque la moitié du groupe n’est plus là. Les jeunes se battent peut-être un peu plus pour jouer demain. Il y a beaucoup d’énergie, beaucoup de visages heureux. Tout semble positif ».

Les Diables seront directement confrontés à un gros morceau avec ce difficile déplacement en Suède, après une courte préparation. « La Suède est toujours un adversaire difficile« , selon KDB. « Ils sont presque toujours présents dans les tournois et ils atteignent un bon niveau. Je pense que la Suède est l’adversaire le plus coriace de ce groupe et que ce déplacement est donc la rencontre la plus difficile, même si l’Autriche n’est pas loin »