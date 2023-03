Diables rouges: le staff de Domenico Tedesco est connu

Le staff de Domenico Tedesco est désormais complet. L’Union belge de football a communiqué jeudi la composition du staff du nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Les Allemands Andreas Hinkel et Thomas Schneider seront les adjoints de Tedesco, tandis que Max Urwantschky sera l’entraîneur des gardiens.

Ancien international allemand, Andreas Hinkel, 40 ans, et Thomas Schneider, 50 ans et ancien adjoint en équipe nationale allemande, avaient connu Domenico Tedesco à Stuttgart, où le nouveau coach des Diables avait officié comme entraîneur des jeunes. Max Urwantschky, 41 ans, a déjà travaillé avec Tedesco à Aue, au Spartak Moscou et au RB Leipzig.

Le Serbe Vladimir Cepzanovic et Bram Gielen seront les préparateurs physiques. Umberto Tedesco, le frère du nouveau sélectionneur, officiera en tant que performance analyst, un poste qu’occupera aussi Dylan Vanhaeren. Luke Benstead, qui était déjà analyste principal sous les ordres de Roberto Martinez, fera également partie du staff en tant qu’entraîneur adjoint et performance analyst.

« Je suis très satisfait de la présence des nouveaux membres du staff. Leurs connaissances et personnalités respectives s’intègrent parfaitement dans notre groupe », déclare Domenico Tedesco dans un communiqué de la fédération. « Dès les premiers entretiens, nous avons senti qu’ils étaient très motivés à l’idée de réaliser de grandes choses avec l’équipe nationale belge. Nous disposons d’un très bon mix dans le staff sportif, avec Andreas Hinkel et Thomas Schneider, qui apportent leur expérience internationale ». Par rapport au passé, l’Union belge a cette fois décidé de travailler avec un staff plus compact.

« Pour la première fois depuis le Covid, nous avons un calendrier classique avec cinq périodes internationales de deux matches chacune et il n’y aura pas de nouveau championnat d’Europe avant l’année prochaine. Nous n’avons par conséquent pas besoin d’un staff général élargi (sportif, médical, logistique et encadrement général) et c’est la raison pour laquelle nous avons réduit le nombre de membres du staff total sans faire des concessions sur la qualité. Le nombre de personnes présentes dans le staff sportif est quant à lui quasiment le même qu’avant », explique ¿Jelle Schelstraete, directeur opérationnel de l’URBSFA. On notera que Thomas Vermaelen, adjoint de Roberto Martinez, et le physiothératpeute Lieven Maesschalk ne font plus partie du staff des Diables.

Les Diables Rouges joueront leur premier match sous les ordres de Domenico Tedesco le 24 mars en Suède dans le cadre de la 1e journée des qualifications pour l’Euro 2024.