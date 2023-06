Décès du footballeur belge Cédric Roussel (45 ans), ancien Diable Rouge et buteur du RAEC Mons

Cédric Roussel est décédé, à l’âge de 45 ans. Son ancien club du RAEC Mons en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux, samedi après-midi.

« Notre légendaire Cédric Roussel, Ambassadeur passionné du club est décédé ce samedi », a communiqué le club.

Notre légende et Ambassadeur Cédric Roussel est décédé ce samedi.



La famille du RAEC Mons est anéantie par cette nouvelle et présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Cédric.



Tu as marqué notre histoire.



MERCI Cédric ❤ pic.twitter.com/HdmdZTheAz