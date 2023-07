Bruno Venanzi a payé 23.500 euros pour échapper au procès du Footbelgate (info Le Vif)

C’est son dernier geste lié au milieu du foot belge. Bruno Venanzi a payé une transaction pénale d’environ 23 500 euros pour éteindre les poursuites dont il faisait l’objet dans le cadre du Footbelgate, a appris Le Vif.

Ce paiement, réalisé par Bruno Venanzi il y a quelques mois, n’est pas une reconnaissance de culpabilité. Il permet à l’ex-dirigeant du Standard de ne pas avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel et d’éviter une condamnation pénale.

La transaction se décompose en trois montants de 7 000 euros concernant trois faux contrats présumés. A ces 21 000 euros, il convient d’ajouter 0,54% des frais engendrés pour réaliser l’enquête judiciaire, soit environ 2 500 euros.

Le parquet fédéral reprochait à Bruno Venanzi – qui dément – d’avoir signé avec l’agent Dejan Veljkovic de fausses conventions de scouting pour pister de nouveaux talents. Et ce, dans le cadre de trois transferts: un entraîneur (Jankovic, en 2016) et deux joueurs (Mladenovic, en 2017 et Cimirot, en 2018).

Des contrats bidon dont les fonds auraient été rétrocédés par la bande aux trois intéressés pour leur payer des compléments de salaires occultes qui lèsent le fisc, la sécu et le club (qui a porté plainte). Les montants destinés à Jankovic s’élèvent à 960 000 et 475 000 euros. La convention de Cimirot mentionne 100 000 euros. Celle de Mladenovic n’a pas fuité, mais elle serait plus élevée que celle de Cimirot.