Après la Suède, les Diables rouges confirment contre l’Allemagne (2-3)

Deuxième match sous l’aire Tedesco, deuxième victoire pour les Diables rouges. En match amical, les Diables ont battu l’Allemagne 2-3.

Quatre jours après leur victoire 0-3 en Suède en qualifications pour l’Euro 2024, les Diables rouges ont confirmé contre l’Allemagne s’imposant 2 buts à 3 (mi-temps: 1-2) en match amical à Cologne débutant ainsi une série parfaite sous la direction de Domenico Tedesco.

Yannick Carrasco (6e), Romelu Lukaku (9e) et Kevin De Bruyne (78e) ont permis aux Diables rouges de réussir ce qu’ils n’avaient plus réussi depuis le 16 mai 1910, soit plus de cent ans: battre l’Allemagne sur son propre terrain. Niclas Füllkrug (44e) et Serge Gnabry (87e) n’auront pas suffi pour éviter ce revers historique de la Mannschaft.

Hansi Flick a effectué deux remplacements poste pour poste par rapport au match contre le Pérou avec Thilo Kehrer et Gnabry pour les absents Nico Schlotterbeck (cuisse) et Kai Havertz (malade). Privé de Thibaut Courtois (adducteurs), Domenico Tedesco a titularisé Koen Casteels et a renforcé sa ligne médiane avec Orel Mangala à la place de Leandro Trossard. Cette disposition un rien plus prudente n’aura pas été mise à l’épreuve parce que les Diables avaient déjà bousculé la défense allemande à plusieurs reprises quand, lancé par De Bruyne, Carrasco a crocheté Marius Wolf avant de placer un plat du pied limpide (6e, 0-1).

Face à une Mannschaft désorganisée, De Bruyne s’est imposé face à plusieurs adversaires avant de servir Lukaku, qui a mis le ballon hors de portée de Marc André ter Stegen (9e, 0-2). La douche aurait pu être encore plus froide pour l’Allemagne si Dodi Lukebakio, parti en trombe sur un contre, n’avait pas trop croisé sa frappe (19e) et si un coup de tête de Lukaku n’avait pas rebondi sur la transversale (21e). Alors qu’elle piétinait, l’Allemagne a minimisé les dégâts par Füllkrug sur un penalty accordé pour une faute de main de Lukaku (44e, 1-2).

La deuxième mi-temps a commencé beaucoup plus calmement. L’Allemagne voulait contrôler le jeu et la Belgique, qui ne parvenait pas à mener un contre dangereux après avoir récupéré le ballon jusqu’au moment où Trossard, envoyé en profondeur par Charles De Ketelaere, a permis à De Bruyne de faire le break (78e, 1-3). A la réception d’un centre en retrait, Gnabry a réduit une nouvelle fois l’écart, en vain (87e, 2-3).

La suite

La suite du programme pour les Diables rouges en qualifications passera par un duel le 17 juin face à l’Autriche, leader du groupe F, qui vient d’aligner un deux sur deux en ouverture des qualifications. Les Autrichiens ont battu chaque fois à domicile l’Azerbaïdjan (4-1) et l’Estonie (2-1) où la Belgique se rendra le 20 juin. Les deux premiers de chacun des dix groupes rejoignent directement l’Allemagne à l’Euro du 14 juin au 14 juillet 2024. Les trois derniers billets seront délivrés à l’issue de barrages influencés directement par la Ligue des Nations pour compléter le plateau des 24 pays.