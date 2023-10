F1 : Max Verstappen sacré champion du monde

Oscar Piastri (McLaren) a remporté la course sprint du Grand Prix du Qatar, 17e manche du championnat du monde de F1, samedi, sur le circuit de Lusail (5,419 km). Au bout des 19 tours (avec deux interventions précoces de la safety car), l’Australien, qui avait signé la pole un peu plus tôt dans la journée, a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier le Britannique Lando Norris (McLaren).

Malgré sa 2e place lors du sprint, Max Verstappen s’est assuré mathématiquement le titre de champion du monde, un troisième sacre consécutif alors qu’il reste encore six Grand Prix et deux courses sprint avant la fin de la saison. Le pilote néerlandais a assis sa domination pendant la saison, remportant notamment dix Grands Prix de suite entre mai et septembre. Sur les 16 premières courses, Verstappen s’est imposé à 13 reprises.

Champion du monde

La safety car est intervenue deux fois dès le début de la course après les sorties de piste du Néo-Zélandais Liam Lawson (AlphaTauri) et de l’Américain Logan Sargeant (Williams). Victime d’un accrochage avec le Français Esteban Ocon (Alpine), le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) a été envoyé dans le bac à graviers. Un abandon qui a confirmé le sacre de son coéquipier.

Il s’agissait de la quatrième des six courses sprint programmées cette saison. La prochaine se tiendra sur le Circuit des Amériques, à Austin lors du GP des États-Unis le 21 octobre.

Le départ du Grand Prix aura lieu à 19h00, dimanche avec Max Verstappen en pole position qui ne jouera la victoire que pour les statistiques vu l’acquisition de son titre mondial.