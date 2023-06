Diables Rouges : « La première mi-temps était mauvaise »

Les Diables Rouges se sont contentés d’un match nul contre l’Autriche (1-1), dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024, en l’absence de leur capitaine Kevin De Bruyne, de Jan Vertonghen, d’Amadou Onana et de Leandro Trossard. « Je ne suis pas satisfait de notre première mi-temps », a expliqué le sélectionneur Domenico Tedesco en conférence de presse.

C’était « un match difficile, avec beaucoup d’intensité. La différence, c’est que l’Autriche a réussi à mettre cette intensité sur le terrain dès la première minute, et nous seulement après une demi-heure. Je ne suis donc pas satisfait de notre première mi-temps », a analysé Tedesco. « Nous devons oser nous lancer à fond dès le début. Nous savions que l’Autriche était forte. Nous ne cherchons donc pas d’excuses. Petit à petit, nous nous sommes améliorés en première mi-temps et après la pause, nous avons vu les vrais Diables Rouges, avec beaucoup de volonté de gagner et d’occasions de l’emporter. Au final, cela ne s’est pas produit et il faut se satisfaire de ce match nul, sachant que nous étions menés 0-1 ».

Le milieu de terrain a paru en peine sans son métronome Kevin De Bruyne. « Youri Tielemans et Orel Mangala ont eu besoin de temps pour entrer dans le match, mais cela vaut pour toute l’équipe. » Le sélectionneur a néanmoins apprécié le travail des ailiers Dodi Lukebakio et Jérémy Doku, bien que ce dernier aurait pu « mieux choisir les moments où provoquer en un contre un. »

Domenico Tedesco a lancé trois nouveaux Diables Rouges dans la bataille: Aster Vranckx, Mike Trésor et Ameen Al-Dakhil. « Je suis fier de tous ces jeunes », a-t-il déclaré avant d’évoquer Jan Vertonghen, absent de la feuille de match. « Dimanche matin, il y aura une séance d’entraînement. Si tout se passe bien, il pourra nous accompagner en Estonie. »

Jérémy Doku : « mes choix pouvaient être meilleurs »

© getty

Jérémy Doku a fait son autocritique au micro de la RTBF. Le joueur du Stade Rennais a été très en vue pendant la rencontre, provoquant dans son style propre son adversaire direct. « Nous étions venus ici pour gagner », a cependant déclaré Doku. « Pour nous, mais aussi pour les supporters. Nous nous sommes bien entraînés, nous avons eu beaucoup d’occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées« , a-t-il observé. L’ailier a également critiqué sa propre performance. « Mes actions étaient bonnes, mais mes choix devant le but, comme mes centres, pouvaient être meilleurs. J’arrivais à passer mon adversaire, mais les centres pouvaient être meilleurs. Il faudra que je fasse mieux la prochaine fois ». Pourtant pas habitué à être titulaire en équipe nationale pour l’instant, Jérémy Doku n’a pas été surpris de débuter la rencontre. « L’entraîneur connaît mes qualités, il me voit occupé à l’entraînement. Je n’ai donc pas été surpris du tout », a-t-il expliqué.

Doku s’est également dit « très heureux » pour le buteur Romelu Lukaku, mais « désolé qu’il n’en ait marqué qu’un et que nous n’ayons pas pu marquer le deuxième. Nous avons les capacités offensives dans l’équipe, donc nous devions juste marquer. »

Eden Hazard « ne regrette rien » de son aventure chez les Diables Rouges

© Getty

Eden Hazard a lui été ovationné par le stade Roi Baudouin, à la mi-temps comme à la fin du match. Au micro de la RTBF, à l’issue de la rencontre, l’ancien capitaine de l’équipe nationale a expliqué avoir apprécié ce moment à l’honneur. « Cela m’a fait plaisir », a entamé Eden Hazard. « C’est beaucoup d’émotion. Cela prouve que j’ai fait pas mal de bonnes choses. Ce n’était que du bonheur, il manquait juste les trois points. » Il avait d’ailleurs des fourmis dans les jambes. « Je n’aime pas regarder les matches. Quand on a vécu une carrière de joueur, on a envie d’aider. »

Interrogé sur son avenir, Hazard a fait part de son incertitude. « Honnêtement, je ne sais pas encore. Après trois années compliquées, j’ai envie de prendre du temps avec ma famille. Je ne réponds pas vraiment à la question car je ne connais pas encore la réponse« , a expliqué celui qui a récemment mis fin à son contrat au Real Madrid.

Après 126 matches, 33 buts et 36 passes décisives en équipe nationale, le virevoltant ailier a jeté un regard en arrière, notamment sur une sortie quelque peu manquée, avec une poignée de minutes en fin de rencontre face à la Croatie, lors du troisième et dernier match de la Coupe du monde 2022 (0-0). « C’est dommage. J’aurais bien voulu jouer un peu plus. Mais ce sont les choix du coach », a-t-il regretté. Mais le numéro 10 a fait preuve de lucidité et de maturité. « Dans le football, des gens poussent pour prendre la place de ceux qui sont devant. Il faut respecter cela. » Malgré tout, Eden Hazard « ne regrette rien » de ce qu’il a vécu avec les Diables Rouges.