Vuelta: journée noire pour Remco Evenepoel

Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a remporté la 13e étape du Tour d’Espagne (WorldTour) courue sur 135 km entre Formigal et le sommet du Col du Tourmalet en France, le toit de cette Vuelta à 2.115 m d’altitude. Le double vainqueur du Tour de France a devancé ses équipiers, l’Américain Sepp Kuss, qui reste en tête du général, et le Slovène Primoz Roglic pour un triplé Jumbo-Visma. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a lui vécu une journée noire et peut faire une croix sur la victoire finale.

Dans cette étape-reine, Evenepoel a été victime du rythme infernal en début de course, lâchant prise à 4 km du sommet du Col d’Aubisque (hors cat., 16,5 km à 7,1%) et comptant 1:20 de retard au sommet puis plus de 7 minutes au sommet du Col de Spandelles (1re cat., 10,3 km à 8,3%), deuxième des trois grands cols de la journée Dans le Tourmalet (hors cat., 18,9 km à 7,4%), Vingegaard a placé son attaque décisive à 8 km du sommet pour s’imposer avec 30 secondes d’avance sur Kuss et 33 sur Roglic. Cian Uijtdebroeks (Bora-hansgrohe) a terminé 5e et meilleur Belge à 38 secondes dans le même temps que l’Espagnol Juan Ayuso, 4e.

Samedi, une nouvelle journée en altitude attend le peloton pour la 14e étape. Au départ de Sauveterre-de-Béarn en France, les coureurs retourneront en Espagne avec une arrivée au sommet du Port de Belagua (1re cat., 9,5 km à 6,3%) au bout de 156,5 km de course. Le peloton devra également gravir le Col de la Hourcère (hors cat., 11,1 km à 8,7%), le Port de Larrau (hors cat., 14,9 km à 8%) et le Port de Laza (3e cat., 3,4 km à 6,3%).