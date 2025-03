6/10 pour Pogacar, 9/10 pour Merckx: le Slovène peut-il faire mieux que le Cannibale?

Tadej Pogacar entame entre Milan et Sanremo, ce 22 mars, sa quête des quatre grandes courses encore absente de son palmarès. D’ici à 2028, il pourrait devenir le meilleur coureur de l’histoire.

Au cœur des années 2010, on parlait déjà d’un homme venu de l’est de l’Europe. Un citoyen d’un pays a priori bien éloigné des préoccupations vélocipédiques, mais dont le style hors norme était pourtant appelé à révolutionner un cyclisme aussi vieillissant que sa fanbase. En une décennie de flamboyante domination, Peter Sagan a garni son palmarès de sept maillots verts sur le Tour de France, trois tuniques arc-en-ciel de champion du monde et deux «monuments», ces courses d’un jour qui brillent plus que les autres dans le calendrier cycliste –le Tour des Flandres en 2016, puis Paris-Roubaix deux ans plus tard. Pas de Milan-Sanremo, donc.

En jetant un œil sur le profil de celle qu’on surnomme «la Primavera», le Slovaque avait pourtant toutes les cartes en main pour lever les bras dans le nord-ouest de l’Italie. Une pointe de vitesse capable d’égaler les meilleurs sprinters du peloton, couplée à une aisance dans les pourcentages qui rendait impossible la mission de se débarrasser de lui dans la Cipressa ou le Poggio, les deux difficultés majeures de la fin de parcours. Le profil d’un multiple vainqueur en puissance. Entre 2012 et 2021, Sagan a d’ailleurs conclu neuf des dix éditions de la course italienne dans le Top 10, finissant même sept fois parmi les quatre premiers. Jamais, pourtant, il ne sera parvenu à épingler le premier monument de la saison à son palmarès, le tracé long mais «facile» de l’épreuve laissant trop de place à une fin de course incontrôlable et donc à un vainqueur inattendu.

Tadej Pogacar vient de l’Est, comme Peter Sagan. Il rebat les cartes du cyclisme, comme lui. Bien plus fort, même. Parce que le Slovène, dont la mèche dépasse du casque, a déjà dévoré une bonne partie des courses majeures du calendrier. L’an dernier, il a ajouté le Tour d’Italie et les Championnats du monde à un palmarès qui comptait déjà un grand tour (celui de France, remporté à trois reprises) et trois des cinq monuments –le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Particulièrement soucieux de l’histoire de son sport, le glouton du peloton compte désormais s’attaquer, à court ou moyen terme, aux quatre épreuves majeures encore absentes de son palmarès. S’il devra attendre 2028 pour un éventuel sacre olympique, après avoir brillé par son absence à Paris l’été dernier, qu’il ménage le suspense quant à une première participation à Paris-Roubaix ou à un retour sur la Vuelta après sa révélation au monde du vélo en 2019 (il avait remporté trois étapes et fini sur le podium), Milan-Sanremo sera sa première grande proie de l’année 2025.

L’obsession Sanremo

«J’ai déjà été proche de la remporter à plusieurs occasions, mais c’est l’une des plus difficiles à gagner pour moi», avouait le Slovène au micro de RMC Sport, dans l’émission Bartoli Time. Cinquième en 2022, quatrième l’année suivante et troisième en 2024, Pogacar se rapproche, mais souffre pour faire la différence sur une fin de parcours pas suffisamment ardue pour que la victoire se joue à la pédale dans les dénivelés du Poggio. Il faut une bonne pointe de vitesse, et le meilleur coureur du monde n’est pas le moins doté en la matière, mais aussi un brin de chance. Il a ainsi à la fois tout pour jouer la gagne et pas assez de capacités d’attaque ni de watts dans les jambes pour distancer les plus rapides du peloton. Le profil d’un homme toujours placé mais jamais gagnant que Pogacar, en compagnie de sa puissante équipe UAE Emirates, veut tenter de contredire.

«Tadej veut gagner Milan-Sanremo à tout prix, et nous ferons tout pour le mettre dans les conditions idéales pour lui permettre d’y arriver», annonce à Eurosport le directeur sportif Fabio Baldato, ancien vainqueur d’étapes sur les trois grands tours, intégré à la structure d’UAE Emirates, avant de préciser les obstacles: «C’est une course rapide et technique, il faut se battre avec des sprinters pour gagner.»

La riche équipe émiratie ne lésine en tout cas pas sur les moyens pour mettre toutes les chances du côté de son leader. Son fabricant italien de vélos, Colnago, a développé une nouvelle monture avec un guidon dit «mouette» –référence à la forme des ailes de l’oiseau– qui doit permettre d’économiser 20 watts d’énergie pour maintenir à moindre effort une vitesse de croisière de 50 km/h. L’équipe a également lourdement investi dans une intelligence artificielle baptisée «Anna», l’interrogeant sur la meilleure tactique à adopter pour remporter Milan-Sanremo. Les réponses à cette question restent évidemment confidentielles, même si le déroulement de la prochaine «Primavera» pourrait apporter des indices majeurs. L’équipe Alpecin-Deceuninck du sprinter belge Jasper Philipsen (vainqueur en 2024) et du phénomène batave Mathieu van der Poel (lauréat de l’édition 2023) sera quoi qu’il en soit difficile à battre, sans même évoquer les outsiders qui pourraient profiter d’un marquage entre favoris dans les derniers kilomètres de la journée. Tout cela, l’intelligence artificielle ne peut pas le prévoir, et le sens de la course de Pogacar n’a pour l’instant pas suffi à résoudre la complexe équation de Milan-Sanremo.

Les derniers trous au palmarès de Pogacar

La classique italienne est la plus facile, mais peut-être aussi celle qui pourrait résister le plus longtemps au Slovène sur sa route vers la conquête des cinq monuments. Tadej Pogacar en a déjà pris le départ à trois reprises, contrairement à un Paris-Roubaix qu’il n’a jamais couru. Ce ne devait normalement pas encore être pour cette année, mais une vidéo postée sur ses réseaux sociaux et filmée par son lieutenant Tim Wellens a relancé la rumeur. On y voit la star de l’équipe UAE pédaler, plein d’aisance, sur les mythiques pavés de la trouée d’Arenberg, l’un des secteurs les plus difficiles de «l’Enfer du Nord».

«J’ai fait une reconnaissance, et je dois dire que ça a attiré mon attention», admet le champion du monde, créant une vague de frayeur dans les rangs de son équipe, tant les risques de chute sont sans doute plus élevés que les chances de victoire pour leur figure de proue. Le manager Mauro Gianetti tente de le dissuader de mettre la course à son agenda dès cette année, mais l’appétit monumental de Pogacar est tel que l’hypothèse n’est pas à exclure. Là aussi, son profil est sur papier moins adapté que ceux de Mathieu van der Poel ou Wout van Aert pour triompher sur le vélodrome de Roubaix, mais la trajectoire d’un Philippe Gilbert, passé au fil des ans de vainqueur de Liège-Bastogne-Liège à lauréat de «l’Enfer du Nord», inspire forcément le Slovène.

La chasse aux records pourrait donc prendre une nouvelle dimension dès cette année, puisque la Vuelta pourrait être au programme de la fin de saison du champion du monde. Si le Tour de France se passe sans accroc (et avec une quatrième victoire finale?), les probabilités de voir Tadej Pogacar à Turin au départ –italien– de la Vuelta sont importantes. Et avec dix arrivées au sommet au menu, difficile de ne pas voir le troisième de l’édition 2019 comme immense favori pour ramener la tunique rouge de leader à Madrid au soir du 14 septembre.

La voie du 10/10 commence à «la Primavera», là où Merckx s’est imposé à sept reprises.

La chasse au Cannibale

Un sacre sur la Vuelta lui permettrait d’intégrer le cercle restreint de ceux qui ont remporté les trois grands tours. Une caste de sept champions, dont trois au cours des 20 dernières années (Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome), pas aussi sélective que ceux qui sont parvenus à inscrire les cinq monuments du calendrier à leur palmarès. Ils ne sont que trois, tous Belges: Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck et, évidemment, Eddy Merckx –le «Cannibale» présentant aussi la particularité de faire partie de ceux qui ont gagné les trois grands tours.

Triple champion du monde, Merckx a donc remporté les neuf courses les plus importantes du calendrier cycliste annuel. Tadej Pogacar est encore à trois longueurs, et rêve de moins en moins secrètement de résorber son retard. D’ici à trois ans, il pourrait même faire mieux. Il faudrait pour cela encore être au sommet de sa forme à l’été 2028, au moment des JO de Los Angeles. Disputée une fois tous les quatre ans, la course aux anneaux n’a jamais été remportée par Eddy Merckx, car réservée aux amateurs à l’époque. En 1964, juste avant de passer professionnel, le champion belge avait toutefois participé aux Jeux de Tokyo et manqué le titre en raison de crampes qui l’avaient frappé à quelques kilomètres de l’arrivée.

C’est donc là qu’il reste à Pogacar la place pour faire mieux. La voie du 10/10 commence à Milan-Sanremo, là où Merckx s’est imposé à sept reprises. Le Slovène se contenterait volontiers d’une fois.