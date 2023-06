Roland-Garros: Djokovic, le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem

Novak Djokovic a enlevé la finale du simple messieurs des Internationaux de France de tennis dimanche sur la terre battue parisienne. Le Serbe, 3e mondial, a dominé le Norvégien Casper Ruud en trois sets 7-6 (7/1), 6-3 et 7-5 en 3h13 de jeu. Il décroche son 3e titre à Roland-Garros après 2016 et 2021.

Il est surtout le premier joueur de l’histoire à enlever 23 titres du Grand Chelem (en 34 finales), reléguant ses deux plus rangs rivaux Rafael Nadal à une longueur (22) et Roger Federer à deux titres (21). Il succède au palmarès à Nadal, qui en enlevant son 14e titre à Paris (déjà contre Ruud) en 2022, était devenu le premier joueur à gagner 22 titres majeurs.

Djokovic redeviendra N.1 mondial lundi. Il entamera sa 388e semaine au sommet du tennis au lendemain de son 94e titre ATP en 133 finales. Il compte désormais 10 titres en Australie, 3 à Roland-Garros, 7 à Wimbledon et 3 à l’US Open. Il est le premier joueur à avoir gagné chque tournoi à au moins trois reprises

A 36 ans, « Djoko » enlève son deuxième titre du Grand Chelem de l’année après sa victoire à l’Open d’Australie en janvier, son 22e titre majeur, et peut encore rêver de gagner les quatre épreuves majeures cette saison.

Le Belgradois égale Serena Williams avec 23 sacres dans les quatre tournois du Grand Chelem et n’est plus qu’à une longueur de l’Australienne Margaret Court qui a enlevé 24 titres majeurs en simple chez les femmes et qui détient le record absolu en la matière.

Si Ruud, très en jambes, a réussi d’emblée un break dans le 2e jeu (0-2) et livré un très bon début de rencontre, Djokovic a rétabli l’égalité à 4-4. A 4-5, un coup superbe du Norvégien permettait à celui-ci de mener 0-30, à deux points du set. Le Serbe ne trembla pas et revenait au score (5-5). Après 1h14 de jeu, le tie-break pouvait débuter. Il tourna court. Comme durant ses cinq autres jeux décisifs disputés cette année sur la terre battue parisienne, Djokovic a été impérial (7/1) et il s’adjugeait la première manche 7-6 après 1h23 de jeu.

Éprouvé, Casper Ruud a cédé rapidement dans la deuxième manche et s’est retrouvé mené 3-0. Il n’a jamais été en mesure de revenir sur « Djoko » plus en confiance que jamais qui bouclait la deuxième manche 6-3 en 43 minutes.

Mené deux manches à rien, Ruud, qui n’avait jamais remporté le moindre set lors de ses quatre premiers matchs contre Djokovic, s’est accroché au maximum bien décidé à éviter la correction infligée il y a douze mois par Nadal (6-3, 6-3, 6-0). Mais à 5-5, Novak Djokovic signait un jeu blanc sur le service du Scandinave avant de conclure sur sa mise en jeu imperturbable malgré la pression de ce moment historique.

Ruud, 24 ans, qui a perdu sa 3e finale en Grand Chelem sur les cinq dernières jouées (après Roland-Garros et l’US Open en 2022) n’a jamais trouvé de solution contre un adversaire maître du court qui, s’il n’a pas les faveurs de tout le public, a démontré là encore une science du jeu, une force mentale et une régularité sans égale.