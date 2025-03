Yves Coppieters renforce les moyens aux associations d’aide aux victimes de violences conjuguales

Le ministre en charge des Droits des femmes, Yves Coppieters a annoncé un renforcement des moyens financiers pour les associations d’aide aux victimes de violences conujugales, notamment en faveur de la ligne d’écoute et du service d’intervention DIVICo.

Le ministre des Droits des femmes, Yves Coppieters (Engagés), a annoncé samedi à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes un renforcement des moyens financiers pour les associations venant en aide aux victimes de violences conjugales.

Ce soutien accru bénéficiera notamment au Pôle de ressources spécialisé en violences conjugales et intrafamiliales qui gère la ligne d’écoute Violence Conjugale ainsi qu’au dispositif d’intervention DIViCo qui sera étendu à l’ensemble du territoire wallon. Déjà en place en province de Liège, de Namur et dans le Brabant wallon, cet outil intervient lorsque le risque de féminicide, d’infanticide ou de suicide est élevé. Il sera prochainement étendu aux provinces du Luxembourg et du Hainaut.

Outre ce renfort, le ministre Coppieters entend également déployer à l’avenir un « Pack Nouveau Départ » pour accompagner les victimes dans leur reconstruction et travailler sur la responsabilisation et la prise en charge des auteurs de violences.

Par ailleurs, la ligne d’écoute téléphonique actuellement en place (0800 30 030) devrait à l’avenir céder la place à un numéro unique à trois chiffres, ce qui devrait garantir un accès simplifié et immédiat à l’aide disponible. L’an dernier, 13.067 appels ont été traités par cette ligne téléphonique, soit une moyenne de 36 appels par jour, selon un communiqué du ministre Coppieters.