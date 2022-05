Les prénoms ces dernières années se sont fortement diversifiés. En Wallonie, Emma et Gabriel étaient les prénoms les plus donnés en 2020.

Ces dix dernières années, les prénoms se sont fortement diversifiés. En Belgique francophone, le plus prénom le plus donné depuis dix ans est Louis. Il revient dans 36 communes, soit dans seulement 13% des communes bruxelloises et wallonnes. Même constat pour les prénoms féminins : Léa est le plus donné et l’est également dans 13% des communes.

Qu'en est-il à Bruxelles? Découvrez nos cartes interactives ici.

Découvez aussi combien de fois votre prénom a été donné en 2020: