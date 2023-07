Wallonie: quels ont été les prénoms les plus donnés dans votre commune? (carte interactive)

En Wallonie, les prénoms varient fortement d’une commune à l’autre. Chez les filles, Olivia domine le classement, tandis que chez les garçons, c’est Gabriel qui s’impose.

Les prénoms sont les témoins de l’évolution de notre société. En 2022, comme chaque année, de nouveaux prénoms ont fait leur apparition, tandis que d’autres ont progressivement disparu, ressort-il des données publiées par Statbel mercredi.

En Wallonie, c’est le prénom Olivia qui a le plus la cote, comme dans l’ensemble de la Belgique. Olivia a été particulièrement populaire dans les communes de Saint-Hubert (Luxembourg), Andenne (Namur) ou encore Ecaussines (Hainaut). Vient ensuite le prénom Emma, qui a été le prénom le plus donné dans les communes de Stavelot (Liège), Couvain (Namur) ou encore Mons. En troisième position arrive Louise, particulièrement répandu à Chaumont-Gistoux (Brabant wallon), Ciney et Sprimont (Liège).

Alors que chez les garçons, c'est le prénom Noah qui arrive en première position à l'échelle nationale, il n'apparaît même pas dans le top 5 en Wallonie. C'est le prénom Gabriel qui a été le plus plebiscité au sud du pays en 2022, et particulièrement dans les communes de Houffalize (Luxembourg), Charleroi ou Tournai. Il détrône ainsi Louis, qui arrive en deuxième position mais reste le plus populaire dans les communes de Theux (Liège), Florenville (Luxembourg) ou encore Gembloux. En troisième position arrive Arthur, qui a été le prénom le plus donné à Grez-Doiceau (Brabant wallon), Vaux-sur-Sûre (Luxembourg) ou encore Beloeil (Hainaut). Adam, qui se classe en première position en région bruxelloise, ne se classe que 14e en Wallonie.

