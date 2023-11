Vieillir ensemble ? Pourquoi certains couples durent et d’autres non

La psychologue Christine Finn a découvert les facteurs qui déterminent si un couple vieillira ensemble ou se séparera. Entretien.

Christine Finn analyse les données de Pairfam, une étude à grande échelle consacrée aux couples à l’Université de Jena, en Allemagne. L’étude a débuté en 2008 avec 12 402 personnes. Les participants sont interrogés sur leur relation une fois par an. Près de 2 000 couples ont participé à l’étude de Christine Finn, qui s’est déroulée sur plus de 7 ans. 319 d’entre eux se sont séparés pendant cette période.

Pouvez-vous prédire quelles relations vont durer?

Christine Finn : Prédire précisément le moment d’une rupture de relation est évidemment difficile. Mais il est possible de prédire si une relation en général perdurera ou non.

Quels sont les signaux ?

Après la rupture des couples de notre étude, nous avons analysé les facteurs qui les reliaient avant la séparation et les facteurs qui les ont éloignés l’un de l’autre.

Qu’avez-vous découvert?

Les besoins personnels s’avèrent extrêmement importants. Voulez-vous avoir votre partenaire près de vous ? À quelle fréquence souhaitez-vous vous voir ? Connaissez-vous les motivations de l’autre ? L’indépendance joue également un rôle important. Combien de liberté désirez-vous au sein d’une relation pour poursuivre vos propres intérêts ? Si les couples ont des divergences d’opinion à ce sujet dès le début, et que cet écart s’accentue avec le temps, le risque de séparation augmente.

Beaucoup de couples vivent les premières semaines ou mois sur un petit nuage. Ensuite, inévitablement, les premiers conflits surviennent. Combien de temps faut-il les supporter ?

Il est difficile de donner une durée précise pour des cas individuels. Cependant, essayez de tenir le coup ensemble pendant quelques mois. Si de sérieux problèmes, des querelles constantes et du mécontentement surviennent, vous saurez où vous en êtes au bout de six mois. Certaines personnes sont plus promptes à mettre fin à une relation, tandis que d’autres essaient de tenir le coup un peu plus longtemps.

Est-ce un problème si l’un des partenaires est un fêtard et que l’autre préfère rester à la maison à lire?

Les caractéristiques personnelles importantes, telles que l’ouverture d’esprit, la disposition à être accommodant ou le degré de conscienciosité, n’ont pas d’impact majeur sur la satisfaction en relation. Les personnes extraverties, qui aiment entretenir de nombreux contacts sociaux, ne recherchent pas exclusivement des partenaires extravertis et en sont automatiquement heureuses.

Il est donc possible d’avoir un bon mélange?

C’est certainement possible. Un couple qui est sur la même longueur d’onde est peut-être un peu plus heureux. Cependant, cela n’a pas un grand impact sur la stabilité de la relation. Les intérêts communs s’avèrent importants : les voyages, la culture, le sport. Avoir un certain accord sur les questions politiques, à un degré plus ou moins important, peut aussi être utile.

A quoi faut-il veiller en début de relation?

Essayez de découvrir ce qui motive votre partenaire potentiel. Quels intérêts et quelles valeurs partagez-vous ? Pour les jeunes couples, ce n’est peut-être pas aussi important, mais à un certain âge, il faut aussi regarder l’autre. Quels sont vos projets d’avenir ? Combien de temps souhaitez-vous passer ensemble, quel est votre besoin de liberté? Si votre partenaire veut passer chaque jour avec vous, mais que vous souhaitez préserver propre liberté et voir régulièrement vos amis, cette situation entraînera inévitablement des conflits. Il est important de discuter de ces besoins différents.

Lire aussi | Les 7 habitudes des couples qui durent

Sur quels aspects peut-on travailler?

Souvent, le point critique c’est la communication. Les gens gardent leurs frustrations pour eux et supposent simplement que leur partenaire a certaines opinions. Mais il faut se demander : qu’est-ce que je veux vraiment ? Quels sont mes besoins ? Et comment est-ce que je les ressens actuellement ? Partagez ces idées avec votre partenaire et donnez-lui la possibilité de réagir sans se mettre en colère ou porter des accusations. Cela s’apprend. On peut s’améliorer.

Quand faut-il accepter que l’on ne peut plus changer son partenaire ?

La personnalité est très stable. Elle peut changer jusqu’à un certain point, surtout grâce à une relation positive avec de nombreuses expériences positives. Mais personne ne fera un virage de 180 degrés. Quelqu’un pour qui l’ordre n’est pas très important aura du mal à changer. Il faut réfléchir à quel point certaines caractéristiques sont importantes pour vous chez un partenaire et dans quelle mesure vous pouvez les accepter si elles ne sont pas comme vous souhaitez qu’elles le soient.

Et quand faut-il retirer la prise ?

Certaines personnes tiennent longtemps dans une relation, peut-être parce qu’elles ont peur d’être seules. D’autres sont rapidement agacées et ne veulent pas faire autant de compromis. En fin de compte, chacun doit décider pour lui-même. (Der Spiegel)