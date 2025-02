Près de 2.000 espèces d’insectes seraient consommées dans le monde. Certaines font déjà partie des nouveaux aliments utilisés par le secteur agroalimentaire pour la fabrication de produits de base.

Une bizarrerie, un micro-phénomène de mode réservé à quelques excentriques. Il y a quelques années, l’idée même de manger des insectes semblait incongrue. Aujourd’hui pourtant, vers, grillons et criquets entrent dans la composition de différentes préparations vendues sur le marché européen. Outre leur valeur nutritive, puisqu’ils sont riches en protéines et en nutriments, les insectes comestibles sont responsables de moins de 1% de l’empreinte carbone du bétail. Raison pour laquelle ils représentent une alternative alimentaire à la fois peu coûteuse et durable, telle que celle prônée dans le cadre de la stratégie européenne «De la ferme à la table».

Depuis le 10 février dernier, une société française est autorisée à mettre sur le marché de l’Union européenne des aliments intégrant de la poudre de larves de vers de farine traitée aux ultraviolets (UV) pour en accroître la teneur en vitamine D (principalement synthétisée par la peau sous l’effet des rayons solaires), souvent en carence dans les populations du nord de l’Europe.

Selon Sciensano, la majeure partie de la population belge a un apport insuffisant de vitamines D via les sources d’origine alimentaire: ces dernières couvrent à peine environ un tiers de la quantité journalière recommandée. Et l’apport des produits volontairement enrichis contribue de manière insuffisante à la prise de vitamine D. En outre, seul un quart de la population prend des suppléments de vitamine D.

La poudre de larves de vers de farine traitée aux ultraviolets (UV) pourra se retrouver notamment dans le pain, les gâteaux, les produits à base de pâtes, les fromages ou encore les compotes de fruits ou de légumes. Toutefois, à moins d’en consommer en grande quantité, ce nouvel aliment ne contribuerait pas de manière significative à l’apport nutritionnel en vitamine D.

Novel food

Comment les insectes se sont-ils retrouvés dans les assiettes? Tout a commencé avec le ver de farine jaune. En 2021, la Commission européenne adopte une décision autorisant son utilisation comme denrée alimentaire dans l’Union. La larve entre alors dans la catégorie des Novel Food (nouveaux aliments), soit ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une consommation humaine à grande échelle dans l’Union européenne avant le 15 mai 1997, date d’entrée en vigueur du premier règlement relatif à ces nouvelles denrées alimentaires. En Belgique, la mise sur le marché de certains insectes était toutefois déjà autorisée depuis 2014.

Depuis 2021, trois autres espèces d’insectes ont reçu le feu vert de l’Europe et sont aujourd’hui susceptibles de se retrouver dans l’assiette: le criquet migrateur (Locusta migratoria), entier ou sans ailes ni pattes; le grillon domestique (Acheta domesticus) surgelé, séché puis réduit en poudre et commercialisé par la société Cricket One; et le petit ver de farine ou petit ténébrion mat (Alphitobius Diaperinus), un coléoptère connu pour dévorer les panneaux d’isolation et dont la commercialisation est assurée par la société française Ynsect. En Belgique, la marque Yuma est la première à avoir commercialisé dès 2018 une barre à base de grillon, en vente dans la plupart des grandes surfaces. Elle a récemment été rachetée par la start-up bruxelloise Kriket.

Qu’on les trouve répugnants ou non, les insectes ont l’avantage de présenter d’intéressantes propriétés nutritives.

Selon la FAO, près de 2.000 espèces seraient utilisées comme aliments dans le monde. D’autres petites bêtes pourraient donc venir s’ajouter à celles déjà admises, étant donné que plusieurs demandes d’autorisation sont en cours d’évaluation au niveau européen. La prochaine à intégrer le menu pourrait d’ailleurs être la larve de mouche soldat noire (Hermetia illucens larvae).

Risques d’allergie

Pour se faire une place dans la grande distribution, les nouveaux aliments doivent faire l’objet d’une évaluation scientifique rigoureuse par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Tout risque pour la santé humaine doit être écarté.

Les conditions d’utilisation de ces produits et la manière dont le consommateur doit être informé de la présence de ces farines d’insectes dans les aliments transformés sont, elles aussi, encadrées par une norme européenne.

Les producteurs sont tenus d’indiquer clairement sur les emballages le nom usuel du ou des insectes ainsi que son nom latin, précise le SPF Santé publique. Pour un biscuit contenant de la farine de grillons dégraissés, par exemple, la «poudre d’Acheta domesticus (grillons domestiques) partiellement dégraissés» devra figurer dans la liste des ingrédients.

D’autant qu’avec les insectes comestibles, le risque de déclencher une réaction allergique est réel, surtout chez les individus souffrant déjà d’allergies aux mollusques, aux crustacés et aux acariens, en raison de la parenté étroite entre ces différents allergènes, ou encore aux mollusques.