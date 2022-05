Le virologue Emmanuel André (KU Leuven) a confirmé la présence d’un quatrième cas de variole du singe en Belgique.

La variole du singe se traduit généralement par des symptômes grippaux et des lésions cutanées. Il est apparu au début du mois au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suède, au Canada et aux Etats-Unis. L’infection a le plus souvent été signalée en Afrique, mais elle a désormais gagné l’Europe, et notamment la Belgique, où quatre cas sont désormais confirmés.