Une pilule pour vivre plus longtemps ? Le point sur la recherche actuelle

Réduire l’apport calorique fait reculer l’horloge du vieillissement et prévient les maladies chroniques. Certains médicaments, tels que la pilule anti-âge, pourraient avoir le même effet.

Mangez de tout, mais avec modération ». C’est un conseil nutritionnel largement répandu, un peu ennuyeux, que les organismes de santé diffusent pour lutter contre la crise croissante d’obésité.

« Un conseil absurde », estime Valter Longo, gérontologue italo-américain, et directeur de l’Institut de la Longévité de l’Université de Californie du Sud (Longevity Institute van de University of Southern California). Celui-ci affirme que nous ne devrions pas du tout manger de tout et certainement pas avec modération, mais plutôt en moindre quantité. « Manger avec modération est trompeur. Qu’est-ce que cela signifie réellement? », se demande-t-il dans son livre Le régime de longévité. « J’ai appris que c’est une notion relative. Prenez le menu quotidien suivant: un verre de lait, deux œufs avec du lard, un petit steak, un morceau de fromage, des carottes, des pâtes, un blanc de poulet, une salade avec de la vinaigrette, une part de gâteau et deux verres de soda. Beaucoup de gens considèrent que c’est une alimentation modérée. Pourtant, c’est avec ce genre de menu que les États-Unis sont devenus le leader mondial de l’obésité et des maladies qui en découlent. »

Pour Valter Longo, manger moins ne présente pas seulement l’avantage de perdre du poids. Introduire périodiquement des périodes de jeûne ralentirait également le vieillissement cellulaire dans le corps. En effet, le vieillissement, en plus de l’obésité, est la deuxième cause des maladies liées à la prospérité qui progressent. Au lieu de traiter les maladies liées au vieillissement une par une, il faut attaquer la source du problème et lutter contre le vieillissement cellulaire.

Eliminer les déchets

Le gérontologue mène des recherches depuis 30 ans sur la vie saine et durable. Il a découvert que réduire l’apport quotidien en calories de 30 à 40% chez les souris augmente leur durée de vie en moyenne de 11%, ce qui équivaut à environ huit années de vie supplémentaires pour l’homme, et réduit de moitié le risque de cancer. Plus précisément, la restriction calorique (en particulier des protéines) réduit l’activité de l’hormone de croissance IGF-1. La croissance est importante chez les enfants, mais une fois la taille adulte atteinte, des signaux de croissance ininterrompus peuvent accélérer le processus de vieillissement.

Lorsque les cellules du corps n’ont plus à se consacrer à la croissance, cela libère de l’espace pour la digestion et le remplacement des cellules nuisibles. En d’autres termes, le corps élimine les déchets.

Cependant, un régime strictement pauvre en protéines n’est pas recommandé pour les personnes de plus de 65 ans, met en garde Valter Longo. À partir de cet âge, elles perdent de la masse musculaire, de la force et du poids, et ont besoin de plus de protéines. Même chez les jeunes, une restriction calorique chronique à faible teneur en protéines a des conséquences graves, notamment une perte de poids extrême, des réponses immunitaires affaiblies, une tolérance réduite au froid et une cicatrisation plus lente.

La pilule anti-âge, une pilule révolutionnaire?

Valter Longo recommande de suivre un régime de type Fasting Mimicking Diet (FMD) ou régime imitant le jeûne, de seulement 800 kilocalories, tous les trois à six mois. Mais la plupart des gens ne sont pas enthousiastes à cette idée. Par conséquent, les scientifiques cherchent de plus en plus des moyens de bénéficier des avantages de la restriction calorique sans devoir radicalement réduire leur apport alimentaire. Pour ce faire, ils examinent les médicaments existants. Et s’il existait déjà une pilule anti-âge similaire au médicament contre le diabète Ozempic, qui a été une véritable révolution dans l’épidémie d’obésité ?

« Si un médicament mérite l’étiquette ‘anti-âge’, c’est bien le rapamycine, également connu sous le nom de sirolimus », déclare Reginald Deschepper, anthropologue médical et auteur du livre Elk jaar jonger (Rajeunir chaque année). Ce médicament est utilisé pour prévenir les phénomènes de rejet après une transplantation d’organe. À une dose plus faible, il a un effet bénéfique sur le processus de vieillissement car il inhibe une protéine qui régule la croissance cellulaire et le fonctionnement de notre métabolisme. « Même si vous commencez à prendre de la rapamycine à un âge avancé, cette substance peut augmenter la durée de vie d’environ 10% », déclare Reginald Deschepper. « Cependant, elle présente un effet indésirable majeur qui est de réprimer le système immunitaire. C’est pourquoi elle est disponible uniquement sur ordonnance et n’est pas destinée à prolonger la vie. Pour certains, la tentation d’expérimenter est grande, mais elle comporte des risques. »

Un autre remède potentiel pour rajeunir est le médicament bien connu contre le diabète, la metformine. « Dans de nombreux pays, il figure dans le top 10 des médicaments les plus vendus. Les effets secondaires potentiels sont donc bien connus, mais là aussi, ce médicament n’est disponible que sur ordonnance », explique Reginald Deschepper. Une étude de 2014 a montré que les patients diabétiques traités avec de la metformine présentaient un taux de mortalité plus faible, non seulement par rapport aux patients non traités, mais aussi par rapport aux personnes en bonne santé. La Fédération américaine pour la recherche sur le vieillissement (Federation for Ageing Research) espère entamer bientôt une étude de six ans auprès de 3000 personnes âgées de 65 à 79 ans pour évaluer les effets. L’étude TAME (cibler le vieillissement avec la metformine) examinera si la metformine aide à prévenir les maladies cardiovasculaires, le cancer et le déclin cognitif, tout en prolongeant la durée de vie.

« Buvez du vin rouge »

Une autre substance qui imite les effets de la restriction calorique sur la durée de vie est le resvératrol, une substance naturellement présente dans la peau des raisins rouges (et donc dans le vin rouge), mais aussi dans les baies et les cacahuètes. « Il convient de noter que les études ont utilisé des quantités bien supérieures à ce que l’on trouve dans un verre de vin. Il faudrait boire des dizaines de verres de vin rouge pour obtenir le moindre effet, ce qui n’est pas le but« , souligne Reginald Deschepper. « Le resvératrol est vendu en tant que complément alimentaire et a, dans certains cas, un effet prolongateur de la vie, du moins chez les animaux de laboratoire. »

Enfin, le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) est une piste prometteuse est, une source d’énergie essentielle pour nos cellules. « Sans NAD, nous mourrions en quelques minutes. À mesure que nous vieillissons, la quantité diminue. Il semble que chez de nombreux animaux de laboratoire, lorsque la carence en NAD est comblée, ils présentent moins de signes de vieillissement, sont de plus en forme et parfois vivent plus longtemps. L’effet sur les humains fait l’objet de recherches. Certains biohackers ont déjà recours au mononucléotide de nicotinamide (NMN), une substance chimiquement liée et précurseur du NAD et que notre corps transforme en NAD. Mais malgré tous les signaux positifs, il y a aussi des risques. Par exemple, le NMN pourrait favoriser la croissance des tumeurs chez les patients atteints de cancer. »

La prudence est donc de mise. « En attendant des confirmations supplémentaires de la part de la science, les ajustements du mode de vie et la restriction alimentaire restent pour l’instant plus sûrs et plus efficaces pour maintenir les cellules jeunes que les médicaments », déclare Reginald Deschepper.