Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 mi-septembre: qui sera concerné?

Une nouvelle stratégie de vaccination contre le Covid-19 débutera en Belgique mi-septembre, ont annoncé les ministres de la Santé du pays mercredi.

A Bruxelles

La stratégie bruxelloise de vaccination Covid-19 prévue à l’automne reposera principalement sur la première ligne de soins, a indiqué mercredi le cabinet du ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo). Pour les maisons de repos (et de soins), en septembre, les vaccinations se feront à l’aide du vaccin actuel; à partir d’octobre, à l’aide du nouveau, a-t-il précisé, interrogé à ce sujet.

Dans la capitale, les vaccins seront disponibles dans les pharmacies, les hôpitaux, et les centres et maisons médicales. Ils le seront également via les médecins généralistes, et les infirmier(e)s à domicile.

Dans les maisons de repos, les médecins pourront en fonction de leur évaluation individuelle choisir le meilleur moment pour administrer le vaccin à leur patient.

Pour le public précaire et/ou non affilié aux mutuelles, la vaccination sera accessible dans les pharmacies.

En Flandre

La nouvelle stratégie de vaccination contre le COVID-19 commencera à partir de la mi-septembre en Flandre, annonce la ministre flamande de la Santé Hilde Crevits, dans un communiqué diffusé à l’issue de la conférence interministérielle santé (CIM).

La vaccination sera prévue entre mi-septembre 2023 et début novembre 2023. La priorité sera accordée aux résidents des maisons de repos et aussi aux plus fragiles. Ils prendront rendez-vous avec leur médecin généraliste ou leur pharmacien. Viendront ensuite les autres groupes cibles prioritaires.

La Flandre n’ouvrira plus de grands centres de vaccination et n’enverra plus d’invitations de manière centralisée. Localement, le médecin généraliste peut décider d’informer ses patients. Les vaccins seront donc administrés par les dispositifs de première ligne : médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers à domicile, les médecins du travail et le médecin-conseil coordinateur.

Un communiqué commun à l’ensemble des ministres de la Santé est annoncé par leurs services.