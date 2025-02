Une maison médicale (MACS) répondant aux besoins spécifiques des personnes LGBTQIA+ ouvre à Bruxelles

La « Maison Arc-en-Ciel de la Santé » ou « MACS », première maison médicale orientée plus spécifiquement vers les personnes LGBTQIA+ en Belgique, a ouvert ses portes lundi à Bruxelles.

Située au 20 rue des Grands Carmes, la MACS vise à offrir « des soins médicaux de qualité dans un cadre respectueux de toutes les minorités en termes d’identités de genre, de préférences sexuelles et de caractéristiques sexuées ». 55e maison médicale agréée par la Commission communautaire française (COCOF), la MACS souhaite favoriser un accès aux soins à des populations moins favorisées.

« La MACS sera ouverte à toutes et tous, mais concentrera ses efforts pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de santé et d’accueil des personnes LGBQIA+« , peut-on lire dans le communiqué. L’idée est de proposer un accueil bienveillant, approprié et non discriminant dans la lignée du travail d’Ex Aequo, de Genres Pluriels et de Tels Quels – les trois associations porteuses du projet, engagées pour la santé et le bien-être des personnes LGBTQIA+.

Un public en moins bonne santé

De nombreuses études indiquent que les publics concernés sont en moins bonne santé que la population générale, relève la maison médicale. Le manque de communication ouverte sur son mode de vie avec le ou la médecin peut compliquer l’observation de certains symptômes et ainsi engendrer des diagnostics tardifs qui peuvent avoir un impact important sur la gravité des maladies et donc sur la santé des personnes concernées.

Outre une prise en charge de médecine générale complète, la nouvelle maison médicale offre des consultations psycho et « sexo-thérapeutiques », des dépistages des infections sexuellement transmissibles (IST) ou encore une réorientation vers un réseau de professionnels « LGBTQIA+ friendly ». La MACS s’engage également à sensibiliser et former le personnel médical et paramédical aux spécificités des soins pour le public marginalisé.

La prise de rendez-vous se fait sur le site www.macs.brussels et par téléphone au 02/372.01.22.