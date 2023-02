Une bonne hygiène de sommeil prolonge l’espérance de vie

Selon une étude de l’American College of Cardiology, la qualité du sommeil exerce un impact sur l’espérance de vie. Les jeunes qui adoptent une bonne hygiène de sommeil seraient moins susceptibles de mourir prématurément.

Les dangers d’un sommeil de mauvaise qualité sont connus depuis longtemps: mal dormir exerce un impact négatif sur le niveau d’énergie et de concentration. Une mauvaise hygiène compromet également le fonctionnement du système immunitaire et entraîne un risque accru de rhumes, de grippes et d’autres maladies infectieuses. À long terme, le manque de sommeil peut rendre obèse. Il accroît également le risque de troubles cardiovasculaires et même de diabète.

Pour leur analyse, les scientifiques ont étudié les données de 172 321 personnes (qui ont participé à l’enquête nationale sur la santé (National Health Interview Survey) récoltées entre 2013 et 2018. Ils estiment qu’environ 8 % des décès, toutes causes confondues, pourraient être attribués à de mauvaises habitudes de sommeil.

« Ces résultats montrent qu’il ne suffit pas de dormir suffisamment d’heures. Il faut vraiment avoir un sommeil réparateur et ne pas avoir beaucoup de difficultés à s’endormir et à rester endormi », déclare Frank Qian, médecin au Beth Israel Deaconess Medical Center, chercheur clinicien en médecine à la Harvard Medical School et co-auteur de l’étude, dans un communiqué.

L’importance d’un sommeil régulier

Pour parler d’un bon sommeil, il ne suffit pas de dormir sept à huit heures par nuit. Il faut bien dormir toute la nuit : avoir du mal à s’endormir ou se réveiller trop tôt plus de deux fois par semaine n’est pas « bon ». Il faut aussi se sentir vraiment reposé au réveil au moins cinq jours par semaine, et éviter de prendre de médicaments pour dormir.

« Si les gens ont tous ces comportements idéaux, ils sont plus susceptibles de vivre plus longtemps », déclare Frank Qian. « Donc, si nous pouvons améliorer le sommeil en général, et l’identification des troubles du sommeil est particulièrement importante, nous pourrions être en mesure d’éviter une partie de cette mortalité prématurée. »

Les hommes davantage gagnants

Étonnamment, les hommes gagnent plus à bien dormir que les femmes. Les hommes pourraient gagner jusqu’à 4,7 ans d’espérance de vie alors que les femmes n’auraient que 2,4 ans de plus. Les scientifiques pointent qu’il faudra une étude plus approfondie pour expliquer cet écart.

Les auteurs de l’étude ont estimé les gains d’espérance de vie à partir de 30 ans, mais le modèle peut également être utilisé pour prédire les gains à des âges plus élevés. « Il est important que les jeunes comprennent que beaucoup de comportements en matière de santé sont cumulatifs dans le temps. Tout comme nous aimons dire qu’il n’est jamais trop tard pour faire de l’exercice ou arrêter de fumer, il n’est jamais trop tôt non plus. »

L’American College of Cardiology rappelle qu’une mauvaise hygiène du sommeil peut avoir des effets négatifs sur le cœur. « Il a également été largement rapporté que l’apnée du sommeil, un trouble du sommeil qui entraîne une pause ou un arrêt de la respiration pendant le sommeil, peut entraîner un certain nombre de problèmes cardiaques, notamment une hypertension artérielle, une fibrillation atriale (un trouble du rythme cardiaque) et une crise cardiaque.