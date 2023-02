Un kit d’accompagnement pour les enfants atteints d’un cancer

En prélude à la Journée internationale du Cancer de l’Enfant qui a lieu le 15 février, la fondation belge KickCancer lance un kit d’outils pratiques pour accompagner les jeunes patients atteints d’un cancer et leur famille dès le diagnostic.

Il s’agit d’une « valisette pleine d’outils pratiques comme un calendrier des traitements, des renseignements administratifs, les droits et les options scolaires d’un enfant atteint d’un cancer, des questions utiles qui peuvent éventuellement être posées pendant les consultations et un glossaire qui explique tous les termes médicaux en langage clair », détaille Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer.

Dénommé « My Companion », l’accessoire a été développé en collaboration avec six patients experts qui ont rassemblé les informations qu’ils auraient souhaité recevoir lors de la maladie. Des onco-pédiatres, coordinateurs de soins oncopédiatriques et psychologues en cancérologie des différents centres belges de pédiatrie oncologique ont par ailleurs contribué au développement du fascicule.

L’idée est de livrer les mille premiers exemplaires aux hôpitaux belges d’ici fin 2023. Dans cette optique, KickCancer lance une campagne de collecte de fonds sous le slogan « Offrez aux enfants un compagnon pour les aider à dépasser la montagne du cancer ». La valisette sera ensuite reproduite régulièrement afin d’accompagner les quelque 420 jeunes patients touchés, chaque année en Belgique, par un cancer infantile ou une maladie hématologique.