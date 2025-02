Un Belge sur trois reporte ses soins de santé faute de moyens financiers

Selon une récente enquête menée par Deloitte et AG Insurance, un tiers des Belges reporte ou évite des soins de santé en raison des coûts.

Un Belge sur trois reporte ou évite des soins de santé pour des raisons financières, ressort-il d’une enquête menée auprès de 1.500 Belges par Deloitte et AG Insurance, et publiée mardi. Les répondants reportent ou évitent, en particulier, la consultation de spécialistes ou des contrôles médicaux réguliers.

Chez les plus jeunes et les personnes appartenant à des groupes socio-économiques plus défavorisés, ils sont 44% à reporter des soins à cause de leur coût. Un quart des sondés a du mal à payer des frais médicaux imprévus de plus de 200 euros, par exemple pour des soins dentaires ou des lunettes. Lorsque les dépenses non prévues atteignent 500 euros, la moitié de l’échantillon éprouve des difficultés à s’en acquitter. « Le ticket modérateur élevé pour les soins dentaires pose un problème en particulier: en Belgique, la contribution personnelle est de 65%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de l’UE de 53% », note l’étude.

Par ailleurs, les personnes sans diplôme d’études secondaires rencontrent davantage d’obstacles. Ainsi, plus d’un tiers (37%) déclarent un accès insuffisant à l’information sur les soins préventifs, contre 22% de l’ensemble de la population. Un quart des répondants confie ne pas bien comprendre les factures et les coûts liés aux soins de santé. Plus de quatre Belges sur dix (44%) n’ont pas conscience de leur part personnelle dans les frais de leur traitement avant de le débuter.

« Ce manque de transparence touche principalement les personnes ayant une faible connaissance en matière en santé », relèvent Deloitte et AG Insurance. « Si la Belgique dispose d’un système de santé solide, des actions ciblées sont nécessaires pour réduire les obstacles financiers, accroître la transparence et rendre l’accès aux soins plus inclusif », conclut l’étude, qui pointe également l’importance d’améliorer la communication pour « combler les lacunes en matière de compréhension et d’accès ».