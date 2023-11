Vous courez toujours après le temps? 13 conseils pour une vie moins stressée  

« Pourquoi avoir une montre si on n’a jamais le temps? » dit un proverbe africain. Voici quelques conseils pour se libérer de la dictature de l’horloge.

1. Changer son état d’esprit. Le temps n’est pas seulement une mesure objective, mais aussi une expérience subjective. La façon dont nous percevons le temps en influence notre expérience. Les personnes quoi ont suffisamment de temps sont plus détendues et satisfaites de leur vie.

2. Planifier sa journée en fonction de son chronotype (si possible). Est-il envisageable, par exemple, de partir travailler quelques heures plus tard, travailler plus souvent depuis chez soi, planifier moins ou plus le matin ou en fin de journée, aller dormir plus tôt ou plus tard, réduire ou reprogrammer ses engagements sociaux ? Lorsque sa vie est synchronisée avec son horloge biologique, la pression temporelle se fait moins ressentir.

3. Acheter du temps. Les personnes qui dépensent de l’argent pour des services qui leur font gagner du temps, que ce soit pour la livraison de repas et d’épicerie, pour une aide-ménagère ou un jardinier, pour l’utilisation de la gestion des tâches ou de l’intelligence artificielle, rapportent un plus grand sentiment de satisfaction.

4. Être très occupé n’est pas négatif. Les personnes qui pensent qu’un emploi du temps chargé est mauvais ressentent davantage la pauvreté temporelle que celles qui voient un agenda chargé comme un plaisir. Ne plus considérer un agenda chargé comme un fardeau, mais comme quelque chose de positif, peut influencer positivement l’expérience du temps.

5. Arrêter de faire du multitâche. Le multitâche, soit essayer d’accomplir plusieurs tâches simultanément, éparpille la concentration, augmente le rythme de travail et accroît le sentiment de pauvreté temporelle.

6. Vivre d’événement en événement. Les personnes qui vivent selon l’horloge pensent constamment à l’avenir, car l’horloge tourne, ce qui peut les amener à s’éloigner émotionnellement du moment présent. Quand on vit selon « le temps des événements », le temps vient comme il vient, et il y a une forte connexion avec le moment présent. Celui qui apprécie pleinement, par exemple, de cuisiner avec amour et attention, doit-il anticiper davantage ? Ou jouer à un jeu avec les enfants sans avoir à l’esprit qu’il faut encore faire la lessive.

7. Ne surtout pas faire certaines choses. Pour de nombreuses personnes, le sens du devoir conduit plus souvent à des promesses et à accepter plus de travail et d’obligations sociales. Il peut être positif d’établir des priorités ou de déléguer : quelles tâches au travail relèvent de votre fonction principale ? Y a-t-il des réunions hebdomadaires qui sont en réalité superflues ? Au plus profond de vous, vous détestez votre séance hebdomadaire de paddle avec le voisin ? Supprimez-la simplement. Faites moins de choses, mais faites-les mieux.

8. Choisir des objectifs personnels. Poursuivre des objectifs personnels rend plus heureux et donne l’impression d’avoir plus de temps. Vous n’avez pas d’objectif de vie clair ? Peut-être avez-vous l’impression que votre vie part dans tous les sens. Réfléchissez aux aspects sur lesquels vous voulez vous concentrer.

9. Planifier le temps de manière réaliste. Souvent, on pense pouvoir en faire plus en une journée. Estimez le temps un peu plus généreusement et tenez compte des circonstances imprévues. Vous serez peut-être un peu moins productif, mais au moins vous ressentirez moins de stress.

10. Intégrer des moments de repos. Prenez des pauses, regardez par la fenêtre pendant quelques minutes pour réinitialiser votre cerveau, faites une petite promenade. Essayez aussi d’être un peu dans la nature chaque jour. Celle-ci a un effet apaisant et curatif sur le corps et l’esprit.

11. Développer un sentiment d’émerveillement. L’émerveillement augmente la perception du temps. Profitez donc de ce lever de soleil et ressentez une abondance de temps.

12. Vivre une vie plus simple. Ne cherchez pas à tout vouloir, abandonnez ces listes de choses à faire, achetez moins de choses, adoptez le vide et limitez-vous à l’essence de la vie, c’est-à-dire prendre soin de vous-même et des personnes qui vous entourent.

13. Plus tard n’arrive jamais. Si vous demandez l’heure à un bouddhiste, il répondra: « Le temps, c’est maintenant. » En Occident, nous vivons constamment dans notre tête et regardons le passé et l’avenir. Offrez-vous le luxe de vivre dans le moment présent. Pour les générations plus jeunes, la tâche semble plus facile : elles optent délibérément pour la qualité plutôt que la quantité. Le temps n’est plus l’argent, mais le bonheur. Ne perdez pas de temps avec des choses futiles, mais faites place aux activités que vous voulez vraiment faire.