Le bien-être des Belges n’a jamais été aussi bas en 20 ans

Selon le dernier rapport du Bureau du Plan, le niveau de bien-être des Belges est au plus bas. En cause notamment, la détérioration de l’état de santé générale de la population et des contacts sociaux.

Le niveau de bien-être des Belges n’avait plus été aussi bas depuis près de 20 ans, ressort-il, jeudi, du rapport annuel du Bureau fédéral du Plan sur les indicateurs de développement durable. L’étude montre également que la Belgique n’est en voie d’atteindre que moins d’un tiers des objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations unies (ONU).

Dans le cadre du Programme 2030 de l’ONU, la Belgique s’est engagée en 2015 à atteindre 17 ODD d’ici à 2030: élimination de la pauvreté et de la faim, promotion de la santé et du bien-être, égalité entre les sexes, éducation de qualité, etc. Depuis lors, le Bureau du Plan analyse chaque année une série d’indicateurs regroupés autour de ces objectifs, afin d’évaluer les progrès du pays en la matière.

Cette année, l’analyse montre que seuls 16 objectifs sur les 51 étudiés risquent d’être atteints. C’est notamment le cas pour la consommation d’eau, la part des jeunes actifs, ainsi que les investissements dans la recherche et le développement. Si les tendances actuelles se poursuivent, la Belgique n’atteindra pas 23 des 51 objectifs, dont la maîtrise de la lecture, la pêche durable et le transport de personnes en voiture. L’évolution des 12 derniers reste, elle, indéterminée.

Le Bureau du Plan a également analysé les niveaux de bien-être de la population depuis 2005. En 2023, le bien-être dans notre pays a atteint son niveau le plus bas en près de 20 ans. Cette situation est notamment due à une détérioration de l’état de santé général de la population ainsi que des contacts sociaux. La part de la population qui n’a pas les ressources financières nécessaires pour accéder à un mode de vie « normal » en Belgique, impliquant par exemple de chauffer sa maison ou de faire face à une dépense imprévue, est également en hausse.