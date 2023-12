Cancer: une nouvelle thérapie contre la leucémie?

L’équipe du professeur François Fuks réalise une avancée majeure dans la compréhension et le traitement des leucémies.

Depuis 2015, François Fuks, à la tête du laboratoire d’épigénétique (ULB/Institut Bordet) et sommité internationale dans la recherche sur l’ARN messager, technologie à l’origine des premiers vaccins contre le Covid-19, a ouvert une autre voie de recherche.

Tout comme l’ADN, outre les quatre lettres (nucléotides) bien connues (A, U, G, C), des lettres additionnelles habillent chimiquement l’ARNm. C’est ainsi le cas de la lettre m5C, la méthylation de l’ARNm. Elle joue un rôle essentiel dans la régulation de l’expression génétique, et ce grâce à la lecture de m5C par des protéines qui s’y fixent, les « lecteurs ». Ces lecteurs de m5C demeurent encore peu décrits et leur rôle dans le cancer jusqu’ici inconnu.

C’est ici qu’opèrent François Fuks et son équipe. Leurs travaux viennent d’identifier un nouveau lecteur de l’ARN. Il s’agit de la protéine SRSF2.

Or, dans les leucémies, ce gène est précisément l’un des plus fréquemment mutés : jusqu’à 50 % dans certains types de leucémie. Cette mutation détériore la capacité de SRSF2 à lire m5C dans l’ARNm. Ce qui entrave sa fonction de régulation des ARN messagers, pouvant conduire à l’initiation, au maintien, à la progression du cancer et à des métastases.

Concrètement, ces travaux ouvrent deux axes potentiels.

1300 En Belgique, chaque année, environ 1 300 nouveaux cas de leucémie sont diagnostiqués. Chez les enfants, les leucémies représentent un tiers des cas de cancers diagnostiqués.

Le premier, un diagnostic : détecter le plus tôt possible un nouveau groupe de patients, dont le pronostic vital est particulièrement contrarié, en observant une éventuelle dégradation de SRSF2. Le second, une thérapie épigénétique de l’ARNm : synthétiser un inhibiteur qui rétablirait la lecture correcte de m5C par SRSF2.

Ces travaux font l’objet d’une publication le 8 décembre dans la revue Molecular Cell.