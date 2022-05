Que signifie Mai Tonte à l’arrêt pour les personnes qui souffrent du rhume des foins ?

Plus que les pelouses fleuries, c’est la fertilisation, le changement climatique et la pollution atmosphérique qui sont néfastes pour les personnes qui souffrent du rhume des foins, affirment les experts. « Fertiliser les pelouses n’est pas une bonne idée ».

La saison des pollens de graminées a commencé. Selon les mesures effectuées par le réseau national de mesure aérobiologique AirAllergy de Sciensano, les concentrations de pollen de graminées dans l’air augmentent très progressivement depuis le début du mois de mai. D’après l’institut de santé, les personnes sensibles au pollen de graminées risquent de ressentir des symptômes allergiques. Par conséquent, certains se demandent si c’est une bonne idée de participer à une campagne telle que Mai Tonte à l’arrêt, où Le Vif appelle à passer un mois sans tondre sa pelouse, ou une partie de celle-ci. C’est bon pour les fleurs qui s’y trouvent, et donc bon pour les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons.

Les graminées sont la principale cause du rhume des foins dans notre pays. Au moins un million de Belges souffrent chaque année de symptômes allergiques dus au pollen de graminées, allant de crises d’éternuement à des démangeaisons et des larmoiements en passant par un nez qui coule.

« En Belgique, les graminées fleurissent traditionnellement de début mai à fin juillet, la plus longue de toutes les saisons polliniques », explique Nicolas Bruffaerts, chef de l’équipe de surveillance des pollens à l’institut de santé Sciensano. « En effet, la famille des graminées comprend plus d’une centaine d’espèces différentes qui ne fleurissent pas toutes en même temps. Les concentrations de pollen sont également dues à la fois à des sources denses de pollen, comme le jardin, et à des sources éloignées, jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres. »

Une pelouse constamment tondue ras ne fleurit pas et soulage les souffrances de nombreuses personnes souffrant d’allergie aux pollens. C’est pourquoi une campagne telle que Mai Tonte à l’arrêt pourrait inquiéter les gens qui souffrent du rhume des foins. À la fin de la campagne de l’année dernière, on a mesuré un pic notable de concentration de pollen dans l’air en Flandre.

« Reste à savoir si Mai tonte à l’arrêt est vraiment le grand coupable », déclare Bruffaerts. Il souligne que le mois de mai 2021 était de toute façon favorable aux pollens de graminées, notamment en raison du temps. Le professeur de sciences de la terre et de l’environnement Koenraad Van Meerbeek (KU Leuven), qui calcule le score de nectar pour Mai tonte à l’arrêt, partage cet avis. « L’herbe qui pousse fleurit au bout d’un certain temps et apporte avec elle du pollen, mais le même pic de pollen a été observé l’an dernier aux Pays-Bas où, contrairement à cette année, il n’y a pas eu de campagne Mai tonte à l’arrêt. »

Les années normales, explique Van Meerbeek, les concentrations de pollen de graminées dans l’air augmentent progressivement tout au long du mois de mai. « Cependant, le mois de mai 2021 a été très froid et humide, ce qui a empêché les graminées de fleurir. À la fin du mois de mai, un changement soudain de temps s’est produit, avec beaucoup de soleil et des températures plus chaudes. Les graminées occupaient alors une grande partie du terrain. Ils ont fleuri en masse, ce qui a entraîné ce pic soudain. Bien sûr, nous ne pouvons nier que la campagne a probablement aussi joué un petit rôle dans ce pic. Nous n’avons pas pu mesurer l’importance de son rôle. »

Sciensano nuance l’importance de faucher ou de ne pas faucher. Tondre le jardin dès l’arrivée de la saison des hautes herbes n’est pas une panacée. Le pollen des herbes, qui poussent parfois à des dizaines de kilomètres, est présent dans l’air en concentrations si élevées qu’il est tout simplement impossible d’éviter l’exposition. Par précaution, l’institut conseille toutefois aux personnes les plus sensibles de « prévoir une forme d’entretien à proximité de leurs habitations afin de ne pas créer de trop grandes parcelles de terrain envahies par les herbes sauvages ».

Air plus pollué, pollens plus forts

Le bioingénieur Raf Aerts (KU Leuven) souligne d’autres aspects qui influencent les concentrations de pollen. La forte pollution chimique de l’air en Flandre affecte à la fois la sensibilité des voies respiratoires humaines au pollen et la production de pollen de la plante elle-même. Certains éléments indiquent que la pollution atmosphérique modifie la structure du pollen, de sorte qu’elle peut provoquer des réactions allergiques plus fortes », déclare Aerts.

La pollution atmosphérique a un effet amplificateur, poursuit Aerts. « Elle entraîne la chute de l’azote pour la fertilisation des gazons, ce qui provoque des changements dans la structure du pollen, ce qui aggrave les symptômes allergiques induits par le pollen. La fertilisation des pelouses n’est donc pas une bonne idée. »

Le changement climatique joue également un rôle, selon une étude internationale à laquelle Sciensano a participé et qui a été publiée dans The Lancet. La quantité de pollen dans l’air augmente partout dans le monde, car les températures plus élevées provoquent des saisons polliniques plus longues et plus intenses. Le CO2, gaz à effet de serre, modifie la composition du pollen, qui contient davantage de protéines spécifiques à l’origine de la réaction allergique. Le changement climatique ne fera qu’accroître la gravité des symptômes et le nombre de personnes allergiques au pollen à l’avenir, met en garde l’étude.

Conseils de jardinage pour les personnes souffrant du rhume des foins

Nous devons également tenir compte de l’émergence de plantes allergènes non indigènes, comme l’ambroisie, plante notoire du rhume des foins, originaire d’Amérique du Nord. « Cet opportuniste s’est répandu ces dernières années dans le sud et l’est de l’Europe, en partie à cause de l’agriculture intensive. C’est une plante que nous devrions certainement garder à l’œil dans notre région », déclare Bruffaerts.

Cependant, les personnes souffrant du rhume des foins et possédant un jardin ne doivent pas désespérer. Il y a des choses qu’elles peuvent faire sans devoir tondre la pelouse toutes les semaines. Van Meerbeek conseille, par exemple, de réduire la quantité d’herbe dans le jardin. Et il ne veut pas dire en coulant une couche de béton, mais en permettant aux herbes et aux fleurs de concurrencer l’herbe. Les graminées prospèrent dans le cadre d’une gestion standard de la tonte qui consiste à tondre quotidiennement avec un robot de tonte ou chaque semaine avec une tondeuse à gazon, en combinaison avec trop d’engrais et éventuellement des pesticides contre les « mauvaises herbes ». Sous cette gestion, la plupart des herbes n’apparaissent pas ou rarement. Si, au contraire, vous tondez beaucoup moins pendant plusieurs années, par exemple seulement une ou trois fois par an, la proportion de graminées finira par diminuer et sera remplacée par des herbes. Avec Mai Tonte à l’Arrêt nous insistons pour tondre moins après le mois de mai, car les insectes ont besoin de nourriture après le mois de mai également. La diminution de pollen est un argument supplémentaire. »

Pour Van Meerbeek, le meilleur régime de tonte pour les personnes souffrant de rhume des foins et qui souhaitent un jardin propice aux nectars est une tonte toutes les deux ou trois semaines. « Nous constatons que les jardins tondus toutes les deux ou trois semaines ont la plus grande production de nectar, car les champions du nectar tels que le trèfle blanc peuvent alors se développer de manière optimale. En même temps, l’herbe fleurira ou ne fleurira pas à ce moment-là. Ce régime de tonte vous permettra de maximiser la production de nectar sans produire le pollen nuisible. Mais vous n’obtiendrez pas de fleurs plus « spéciales », comme la centaurée et les marguerites, qui attirent certaines espèces d’insectes. Vous obtiendrez ces fleurs avec un régime de tonte de deux fois par an : une fois à la fin du mois de juin, après la première floraison, et une fois la fin du mois de septembre. »