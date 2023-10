Pourquoi doigts et orteils se fripent-ils dans l’eau? Bonne question

La sensation n’aura échappé à personne: après un certain temps passé dans l’eau, la pulpe des doigts et des orteils se plisse, et prend l’allure d’un pruneau. Le phénomène serait lié à l’évolution et semblable aux sillons… creusés dans les pneus de voiture.

Longtemps, les scientifiques ont cru que cette manifestation était due à la pénétration de l’eau dans la couche supérieure de la peau. L’eau ferait gonfler les doigts et la peau, étirée par la pression de l’eau, se plisserait momentanément. Cependant, les chercheurs savent depuis les années 1930 que cet effet ne se produit pas en cas de lésions nerveuses dans les doigts. Cette découverte indique que le changement est une réaction involontaire du système nerveux autonome – celui-ci contrôle également la respiration, le rythme cardiaque et la transpiration. En réalité, ces rides caractéristiques sont causées par la constriction des vaisseaux sanguins sous la peau, peut-on lire dans la revue scientifique Nature.

En 2011, l’équipe du neurobiologiste américain Mark Changizi suggère que la formation de rides, en tant que processus actif, est liée à l’évolution. Et d’affirmer que la configuration des plis semble optimisée pour créer un réseau de drainage qui améliore l’adhérence.

Sillons de pneus

Deux ans plus tard, des chercheurs de l’université britannique de Newcastle apportent les preuves de cette explication. Les doigts plissés auraient bel et bien une fonction: grâce à eux, nous aurions une meilleure préhension des objets humides. «Lorsque le corps détecte que les doigts sont restés mouillés pendant un certain temps, le système nerveux rend les vaisseaux sanguins plus fins sur le bout des doigts. Le volume des doigts se réduit mais comme la peau garde la même taille, elle se plisse, détaille Tom Smulders, neurobiologiste et auteur de l’étude. Cela pourrait fonctionner comme les sillons des pneus de voiture, qui permettent à une plus grande surface du pneu de rester en contact avec la route et donnent une meilleure adhérence. Si on remonte dans le temps, ce plissement de nos doigts aurait pu aider nos ancêtres à récolter des végétaux humides ou de la nourriture dans des cours d’eau.»

Les scientifiques ont abouti à cette conclusion après avoir demandé à des volontaires de saisir des billes de différentes tailles, une première fois avec les mains sèches, puis après avoir immergé leurs mains dans l’eau chaude pendant trente minutes. Les sujets étaient plus rapides à saisir les billes mouillées quand leurs doigts étaient ridés. Cependant, les doigts plissés ne font aucune différence pour le déplacement d’objets secs. Cela suggère que les rides sur les doigts et les orteils ont pour fonction d’améliorer la prise sur les objets sous l’eau ou peut-être même sur les objets mouillés en général.

La communauté scientifique se demande toutefois pourquoi les doigts ne restent pas plissés en permanence. «Selon nos premières hypothèses, cela pourrait diminuer la sensibilité du bout des doigts ou augmenter le risque de dommages dus à l’accrochage d’objets», conclut Tom Smulders.