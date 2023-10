Les sages-femmes, oubliées de la Santé: une vague de déconventionnements envisagée

Une « vague de déconventionnements » des sages-femmes est crainte par tout le secteur, peut-on lire dans L’Avenir et De Standaard.

Les sages-femmes condamnent l’absence d’une « juste valorisation financière » de leur métier dans le contexte du récent budget de 42,7 milliards d’euros du ministre de la Santé publique, dont elles sont absentes.

Les associations faîtières préviennent qu’elles mèneront des actions « si rien ne bouge avant le 30 novembre ». Elles pourraient être de l’ordre de manifestations nationales.

La date n’est pas choisie au hasard: « C’est le dernier jour de l’année où on peut se déconventionner », expose la présidente de l’AFSFC, Anne Nizet. Et plus d’une sage-femme est prête à franchir le pas avec les conséquences que cela peut avoir sur le principe de santé égalitaire. Actuellement, les sages-femmes indépendantes facturent 39,15 euros brut par consultation.