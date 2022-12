Fraude sociale: l’Inami a récupéré près de 10 millions d’euros

Le Service de contrôle administratif (SCA) de l’Inami a débusqué pour près de 10 millions d’euros de fraude sociale, en plus des quelque 25 millions récupérés par les mutuelles, rapporte mardi Le Soir sur la base du rapport 2021 de l’institut d’assurance maladie-invalidité.

Le travail au noir représente ainsi 1.350 dossiers, pour moitié moins d’infractions, et plus de quatre millions d’euros indûment perçus ont été récupérés.

Les fraudes sur le domicile constituent, elles, environ 500 dossiers (dans lesquels « un titulaire s’inscrit à une adresse à laquelle il n’habite pas réellement dans le seul but de bénéficier de prestations plus élevées dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnité ») pour 2,7 millions d’euros.

Le cumul d’indemnités d’incapacité de travail avec une activité non autorisée mais déclarée à l’ONSS (6.000 dossiers) représente 1,5 million d’euros ; l’assujettissement fictif à la sécurité sociale (123 dossiers), un million d’euros ; les séjours à l’étranger non autorisés (la loi impose aux bénéficiaires d’indemnités d’incapacité de travail, lorsqu’ils séjournent à l’étranger, d’obtenir l’autorisation du médecin-conseil de la mutuelle), enfin, représentent une vingtaine de dossiers et 255.000 euros récupérés.