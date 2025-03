Plus de 2.500 décès supplémentaires en Belgique: cette saison de grippe a été la plus sévère depuis la pandémie de Covid-19

La surmortalité provisoire liée à la grippe s’élève à 10,8 %, un taux élévé comparé aux années précédentes mais comparable à des épidémies précédentes, analyse Sciensano.

Plus de 2.500 décès supplémentaires ont été recensés au cours de l’actuelle épidémie de grippe, a rapporté mercredi l’institut de santé publique Sciensano. Il s’agit de la saison grippale la plus sévère depuis sept ans. Ces chiffres ne sont néanmoins pas exceptionnellement élevés, a précisé le virologue Marc Van Ranst.

La surmortalité provisoire de l'épidémie grippale s'élève à 10,8%, ce qui correspond à 2.561 décès supplémentaires. Ces chiffres couvrent la période du 9 décembre 2024 au 16 février 2025. Plus de 23.800 décès étaient théoriquement attendus sur cette période. Or, plus de 26.300 morts ont été enregistrées.

«Ce ne sont pas des chiffres exceptionnellement élevés»

D’après Sciensano, les chiffres actuels de surmortalité sont comparables à ceux des précédentes épidémies de grippe, même s’ils restent relativement élevés. En 2018, le taux de surmortalité était de 12,1%, contre 17,7% en 2017 et 16% en 2015. « En comparaison avec les années précédentes, cette épidémie de grippe a effectivement été plus sévère », admet Marc Van Ranst. « Cependant, ce ne sont pas des chiffres exceptionnellement élevés, même si ce sont les plus importants des années post-Covid. Les taux étaient encore plus importants au début des années 2000 », souligne-t-il. Le virologue se dit soulagé de la faible circulation du Covid-19 cet hiver. Autrement, la pression sur les soins de santé aurait été bien plus forte.

La surmortalité concerne principalement les 85 ans et plus, avec un taux de 14,9%, soit 1.612 décès supplémentaires. Ce chiffre est de 7,1% chez les 64-85 ans (soit 719 décès supplémentaires) et de 7,7% chez les personnes de moins de 64 ans (224 décès supplémentaires). Sciensano précise que ces chiffres peuvent encore évoluer, puisque la saison grippale n’est pas encore terminée. Près de 500.000 Belges sont touchés chaque année par le syndrome grippal, soit 2 à 8% de la population, selon l’institut.