Pleine lune, ondes électromagnétiques, changement d’heure,… : le vrai du faux sur le sommeil

Ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps, lorsque nous posons la tête sur l’oreiller continue d’intriguer la communauté scientifique et le dormeur ou la dormeuse que nous sommes.

De nombreuses croyances entourent notre sommeil. Certaines sont correctes, d’autres plus farfelues. Les Dr José Haba-Rubio et Raphael Heinzer, chercheurs au Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du Centre hospitalier universitaire vaudois démêlent les certitudes des idées reçues dans leur ouvrage dédié au sommeil « Je rêve de dormir » (Favre, 2016).