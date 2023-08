PFAS: des habitants de Flandre orientale contaminés

Des personnes vivant à proximité de deux sites pollués en Flandre orientale ont des niveaux particulièrement élevés de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, plus communément appelées PFAS, dans le sang, révèle jeudi une enquête commandée par les comités de quartier de cinq zones contaminées. Des valeurs aberrantes ont été observées à Renaix, une commune néerlandophone à facilités, et à Kruisem.

Fin juin, le groupe d’action pour l’environnement Climaxi a réclamé des prélèvements sanguins chez les personnes vivant dans les alentours des zones contaminées aux PFAS. Les résultats ont été analysés par le professeur néerlandais Jacob De Boer, une autorité de l’Université libre d’Amsterdam.

À Kruisem, les échantillons de 43 riverains d’une décharge montrent des valeurs élevées avec une médiane de 17 µg/L, alors qu’elle devrait être de 6,9. « Des valeurs élevées ont été mesurées ici. Elles représentent 2,5 fois la norme. Il y a aussi des valeurs effroyables de plus de 800 µg/L. Il se passe bel et bien quelque chose ici. »

À Renaix, les échantillons de 15 personnes contiennent des valeurs trop importantes également, avec des pics allant jusqu’à 351 µg/L. En mai de l’année dernière, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir, a imposé des conditions strictes à l’entreprise textile Utexbel. Le permis octroyé avait une durée de 18 mois et sera donc réévalué prochainement.

Des personnes vivant à Ostende, dans les environs de l’aéroport, ont également des niveaux anormalement élevés de PFAS dans le sang. À Kortemark et Stabroek, les valeurs sont moins préoccupantes, mais sont tout de même plus élevées que la normale.

Les prélèvements sanguins ont été réalisés parce que de nombreux riverains s’inquiétaient des conséquences de la contamination. Peu de personnes ont été testées, mais les résultats donnent tout de même une certaine indication de la gravité du problème.