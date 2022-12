Pénurie de médicaments : grippe et Covid vident les pharmacies

Les pharmacies font face à une pénurie de médicaments. Mais il existe suffisamment d’alternatives pour les patients.

La Belgique et l’Union européenne font face à une pénurie de médicaments. Certains antibiotiques et analgésiques, notamment pour les enfants, sont actuellement indisponibles dans de nombreuses pharmacies belges. Cela est dû à la vague d’infections par le VRS, la grippe et le corona, combinée à des problèmes de production, écrit jeudi Het Belang van Limburg. Cependant, il existe suffisamment d’alternatives pour les patients, assure l’Algemene Pharmaceutische Bond (APB), la fédération professionnelle des pharmaciens indépendants.

Il y a des pénuries de certains médicaments. Notamment, certains antibiotiques comme l’amoxicilline, pour traiter les infections respiratoires et les infections de l’oreille et de la vessie. Les analgésiques, notamment pour les enfants, comme les suppositoires Perdolan, sont également temporairement indisponibles. Cela ne s’applique pas seulement à la Belgique, mais à l’ensemble de l’Union européenne.

L’augmentation de la demande cause la pénurie de médicaments

Pourtant, il n’y a aucune raison de s’inquiéter, affirme Michaël Storme, vice-président d’APB. « Tout au long de l’année, un certain nombre d’antibiotiques et d’analgésiques ont été plus difficiles à obtenir », a déclaré M. Storme. « Et comme il y a tellement d’infections aiguës maintenant, la demande a énormément augmenté. Mais ce n’est pas comme si des alternatives ne pouvaient pas être trouvées. Des garanties solides qu’il n’y aura pas de problèmes, je ne peux pas en donner, c’est difficile à estimer. »

L’APB conseille aux patients et aux pharmaciens de vérifier la disponibilité des médicaments sur farmastatus.be. Ce site de l’Agence fédérale des médicaments (AFMPS) indique les médicaments actuellement indisponibles, les alternatives et la date à laquelle le médicament sera à nouveau disponible.