En 2022, un chiffre provisoire d’environ 113.800 naissances a été enregistré en Belgique, selon un bilan provisoire publié jeudi par l’office belge de statistiques, Statbel.

Cela représente quelque 2.800 naissances de moins par rapport à la moyenne de la période de référence 2018-2021, soit une baisse de 2,4%. Les différences régionales sont importantes.

Un peu plus de 35.800 naissances ont été enregistrées en Wallonie. Cela représente un peu plus de 200 en moins que sur la période 2018-2021. Cela constitue une baisse très légère de 0,6%. Environ 63.400 naissances ont été recensées en Région flamande. Il s’agit d’une diminution d’un peu moins de 800 naissances par rapport à la moyenne du nombre de naissances en 2018-2021, soit une baisse de 1,2%. Enfin, un peu plus de 14.600 naissances ont été enregistrées dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cela signifie qu’une diminution d’environ 1.800 est observée par rapport à la période 2018-2021. Bruxelles affiche dès lors la plus forte baisse de toutes les régions, avec un recul de 11,1% par rapport à la même période de référence.

La publication de Statbel se base sur une extraction du Registre national datant du 21 janvier 2023. Si les statistiques provisoires qu’elle rapporte donnent les grandes lignes de l’évolution, elles doivent encore être affinées pour pouvoir tirer des conclusions claires. Les chiffres définitifs de la population au 1er janvier 2023 ne seront, par exemple, communiqués qu’en juin 2023.