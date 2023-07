Les verres de lunettes bientôt mieux remboursés

Davantage de verres de lunettes donneront droit à un remboursement par l’assurance maladie à partir du 1er août.

Le seuil de dioptrie pour le remboursement des verres de lunettes par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami) va passer de 7,75 à 7. Pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, le seuil est abaissé à 6,75. Selon les estimations de l’Inami, 10.000 personnes pourront ainsi obtenir un meilleur remboursement de leurs verres de lunettes. Cet investissement supplémentaire s’élève par ailleurs à 3,3 millions d’euros par an, calcule l’institut national.

Le remboursement pour les personnes sans régime préférentiel chez un opticien conventionné et pour les personnes bénéficiant d’un régime préférentiel chez un opticien, conventionné ou non, est de 100%. Pour les personnes sans régime préférentiel chez un opticien non conventionné, le remboursement est de 75%.

Lire aussi | Le glaucome, ce voleur de vue insidieux

« Une personne qui voit aussi mal ne doit pas, en plus, être pénalisée financièrement. Il est tout à fait normal que nous fassions en sorte que les personnes qui ont une mauvaise vue puissent porter des lunettes, et qu’elles puissent les payer », souligne le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke (Vooruit).

L’objectif est d’abaisser la dioptrie une nouvelle fois en 2024, ajoute Frank Vandenbroucke. En 2021, le seuil donnant droit à un remboursement était déjà passé de 8,25 à 7,75, et de 8 à 7,5 pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.