Les cas de Covid et de grippe continuent d’augmenter en Belgique

L’hiver se poursuit et avec lui, son lot de viroses et d’infections respiratoires. Tant le Covid que la grippe sont en hausse en Belgique, ressort-il du dernier bilan hebdomadaire publié vendredi matin par l’Institut de Santé publique, Sciensano.

Ainsi, entre le 30 janvier et le 5 février, 4.946 cas de Covid ont été diagnostiqués, ce qui correspond à une hausse de 48% par rapport aux sept jours précédents. Durant cette période, le nombre de tests effectués a lui aussi augmenté, avec une moyenne de 5.515 tests réalisés par jour (+16%), dont 14,1% se sont révélés positifs.

Du 2 au 8 février, les hôpitaux du pays ont admis 471 malades du Covid-19 et 440 patients, qui présentaient un test positif ont été pris en charge pour une autre raison, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à la période de référence précédente. Actuellement, 977 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (+18%). Parmi celles-ci, 43 personnes sont soignées aux soins intensifs (-14%).

Chaque jour, 4,9 personnes en moyenne sont décédées des conséquences d’une infection par le coronavirus (+21%). Depuis le début de la pandémie en Belgique, en mars 2020, plus de 33.600 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés.

Le taux de reproduction du virus s’établit quant à lui à 1,184. S’il a légèrement diminué, il reste supérieur à 1, ce qui signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 72 sur 14 jours.

Le nombre d’infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) a, lui, continué de baisser pour passer sous le seuil épidémique, selon le dernier rapport hebdomadaire de Sciensano sur les infections respiratoires aiguës. L’épidémie de VRS, qui s’est étendue de mi-novembre à début janvier, est donc terminée.

Par contre, l’épidémie de grippe est, elle, toujours bien en vigueur. L’incidence des consultations en médecine générale pour symptômes grippaux a augmenté, au cours de la semaine du 30 janvier au 4 février, à 449 consultations pour 100.000 habitants, ce qui est sensiblement supérieur au seuil épidémique de 52 consultations pour 100.000 habitants.

« Les chiffres du Covid et de la grippe sont en hausse. L’épidémie de grippe suivra donc probablement une évolution biphasique avec deux pics, dont le premier s’est déjà produit fin décembre et dont le second se manifestera dans les prochaines semaines », analyse l’infectiologue Yves Van Laethem. « Heureusement, la charge hospitalière reste relativement faible », a-t-il souligné.