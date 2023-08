Les Belges, 4e au classement mondial des gros mangeurs ? « Il est certain que l’on mange plus »

Les Belges consommeraient 3 824 calories par jour en moyenne, un nombre largement supérieur à la quantité recommandée, ce qui fait d’eux les quatrièmes plus gros mangeurs de la planète, après le Bahreïn, les États-Unis, et l’Irlande.

A en croire le classement publié par l’université d’Oxford, les Bahreïnis sont les plus gros mangeurs du monde. Les habitants de cet état insulaire consomment jusqu’à 4 012 calories par jour. Ils sont suivis par les Américains (3 868 calories) et les Irlandais (3 850 calories). La quatrième place est occupée par les Belges qui consommeraient 3 824 calories par jour en moyenne, un nombre largement supérieur à la quantité de calories recommandée. La Turquie, l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie, le Qatar, et la Roumanie complètent le top dix, affichant tous une consommation de plus de 3 500 calories.

Apport recommandé

« L’apport recommandé est de plus ou moins 2 000 calories pour les femmes, et de 2 500 pour les hommes », déclare le professeur Jean-Paul Thissen, chef de clinique dans le Service d’endocrinologie et nutrition aux Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. « Pour la plupart d’entre nous, il est très difficile d’évaluer la quantité de calories. Nous mangeons jusqu’à être rassasié, et on peut être rassasié jusqu’à 1 000 calories, voire 2 000 ou 3 000 calories. Tout dépend de ce qu’on mange. »

Les données compilées par Our World In Data – une plateforme d’information gérée par l’Université d’Oxford – proviennent de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Il est important de souligner que les données sont basées sur la quantité totale de nourriture achetée par ménage pour chaque pays et qu’elles ne correspondent pas nécessairement aux calories consommées. Elles ne tiennent pas compte du gaspillage.

Les données sont à prendre avec des pincettes, met en garde Jean-Paul Thissen. « Dans chaque pays, l’apport calorique est évalué de façon très différente, donc on compare un peu des pommes et des poires. Ceci dit, il est certain que l’on mange plus dans les pays développés ».

Trois facteurs expliquent cette surconsommation: la disponibilité croissante d’aliments agréables à manger, le coût en baisse par rapport aux années 1950 et 1960 et la variété de l’offre de nourriture. « Beaucoup d’aliments ont été conçus pour être agréables. Il y a une d’addiction qui s’installe, et nous ne mangeons pas parce que nous manquons de calories, mais pour nous faire plaisir. L’industrie cherche à nous plaire, notamment par les aliments ultra-transformés. Le problème, c’est que ces aliments apportent peu de nutriments, mais beaucoup de calories cachées », explique le médecin.

Comme ces aliments sont pauvres en nutriments, la personne qui les consomme sera moins vite rassasiée. « Mes patients me disent ‘quand je mange des frites avec de la mayonnaise je suis bien rassasié’, d’accord, mais ils auront mangé 3 000 calories alors qu’ils pourraient avoir choisi autre chose et être autant rassasié avec 1 500 ou 2 000 calories », explique Jean-Paul Thissen.

En 2016, le statisticien américain Nathan Yau a croisé le degré d’activité physique et la sédentarité à l’âge afin de savoir précisément à quel point ce dernier facteur a une influence sur le nombre de calories à consommer pour rester en forme.

Ainsi, une femme sédentaire de 35 ans devrait se limiter à 1800 calories par jour. En revanche, si elle a une activité physique modérée, ce chiffre peut monter jusqu’à 2000 calories. Si elle a une activité physique intense, elle peut aller jusqu’à 2 200 calories. Un homme sédentaire du même âge pourra consommer 2400 calories par jour, et faire grimper ce nombre à 2 600 s’il est modérément actif, et à 3 000 s’il pratique une activité physique intense.

Perdre du poids

Pour perdre du poids, il est bien plus facile de contrôler son alimentation que son activité physique, rappelle le médecin. « Il faut faire beaucoup d’activité physique pour perdre un petit peu de calories. Pour éliminer un muffin par exemple, il faut faire la lessive pendant 230 minutes, passer l’aspirateur pendant une heure et demie, ou faire du vélo pendant 77 minutes. Autrement dit, il est plus facile de ne pas manger le muffin que de l’éliminer ».

Aussi recommande-t-il aux personnes qui souhaitent perdre du poids de contrôler leur alimentation. « Il y a moyen de perdre du poids en pratiquant de l’exercice physique, mais il faut beaucoup de temps, ce qui ne signifie évidemment pas qu’il ne faut pas bouger. L’exercice demeure très bénéfique pour la santé, et peut aider à maintenir son poids », conclut-il.