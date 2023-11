Le VIH en hausse de 14% en Belgique (infographie)

Le nombre d’infections au VIH augmente de 14% en Belgique, un chiffre qui doit être interprété avec prudence, car il connaît beaucoup de fluctuations depuis la pandémie de Covid.

L’année dernière, 597 personnes ont été diagnostiquées porteuses du VIH en Belgique, soit une augmentation de 14% par rapport à 2021, rapporte Sciensano. L’Institut de Santé publique précise néanmoins que cette hausse doit être interprétée prudemment, car les tendances annuelles sont sujettes à des fluctuations plus importantes depuis la crise du Covid-19. Le nombre de nouveaux diagnostics reste ainsi à la baisse sur la dernière décennie.

L’augmentation des diagnostics en 2022 est principalement liée à une importante hausse dans la tranche des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) de 20 à 29 ans, pour la deuxième année consécutive. Dans les autres tranches d’âge, en revanche, le nombre de nouveaux diagnostics diminue par rapport à 2021, confirmant, selon Sciensano, « l’efficacité des stratégies de prévention en place, en particulier le traitement préventif contre le VIH (la PrEP) ».

Une augmentation a également été constatée chez les femmes hétérosexuelles de nationalité africaine subsaharienne, après une forte diminution en 2020 et 2021. "Il est possible qu'à la suite de l'épidémie de Covid-19, la dynamique migratoire et l'accès au dépistage aient été perturbés et qu'un certain rattrapage ait eu lieu en 2022. Il est donc nécessaire d'accorder à cette population une attention particulière dans les stratégies de prévention, de dépistage précoce du VIH et d'accès rapide aux soins et traitements", préconise Sciensano.

Par ailleurs, 455 personnes ont reçu la confirmation en Belgique d'un diagnostic VIH réalisé dans un autre pays. Environ un quart d'entre elles sont ukrainiennes, principalement des femmes ayant fui la guerre qui fait rage dans le pays depuis l'invasion russe de février 2022. L'institut de Santé publique plaide pour que ces personnes bénéficient au plus vite de l'accès rapide aux soins pour le VIH en Belgique.

Le nombre de personnes vivant avec le VIH en Belgique a été estimé à 19.230 en 2022, dont 97% ont été diagnostiquées. Grâce aux traitements antirétroviraux, 89% de l'ensemble de ces personnes ont une charge virale supprimée, elles ne transmettent donc plus la maladie.

Afin d'améliorer la lutte contre le VIH en Belgique, Sicensano recommande de réduire encore le nombre de nouvelles infections par le VIH, de diagnostiquer rapidement les personnes vivant avec le virus et de commencer rapidement le traitement de ces dernières.

"Malgré les progrès réalisés ces dernières années, l'épidémie du VIH en Belgique n'est pas encore sous contrôle", rappelle Dominique Van Beckhoven, chercheuse de Sciensano. "Il est essentiel de progresser encore en ce qui concerne le diagnostic précoce et l'utilisation effective de l'éventail des stratégies de prévention, notamment l'utilisation de la PrEP, par les personnes exposées au risque d'infection par le VIH. Pour cela, il est nécessaire de procéder à certaines adaptations, par exemple en intensifiant les activités de dépistage dans les villes et les milieux où le VIH est plus présent mais aussi en approchant de manière proactive les populations-clés, afin d'optimiser l'utilisation de la prévention combinée."