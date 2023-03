Le gingembre est-il vraiment miraculeux?

Le gingembre serait bon pour le système immunitaire, le métabolisme, la circulation sanguine, la digestion ou encore la libido… Mythe ou réalité?

Dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, le rhizome de gingembre (Zingiber officinale) est une valeur sûre depuis des milliers d’années. En Occident, les thés, les sirops et les shots au gingembre suscitent l’engouement. La plante aurait des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, elle serait bénéfique pour le taux de cholestérol, la glycémie et bien plus encore.

Joëlle Leclercq, professeure en pharmacognosie à l’UCLouvain, souligne que les effets du gingembre dépendent de la dose et de la forme sous laquelle il est pris. « Tout dépend si l’on consomme de la poudre de gingembre, de l’extrait ou de l’huile essentielle. Il y a une variabilité intrinsèque au monde naturel qui fait qu’un extrait n’est pas forcément l’égal d’un autre et qu’un gingembre cultivé sous telle condition n’est pas exactement le même qu’un gingembre cultivé sous telle autre condition. »

Une seule vertu étayée

La seule vertu étayée du gingembre, c’est son effet bénéfique sur les nausées et vomissements. « L’effet sur la digestion pour prévenir les nausées et les vomissements a fait l’objet d’un certain nombre d’études cliniques, pas aussi poussées que pour un médicament testé sur des milliers de personnes, mais il y a tout de même eu un nombre élevé de tests », explique la scientifique.

La commission d’experts sur les produits naturels de l’Agence du médicament (EMA) considère ainsi que l’effet sur la prévention des nausées et vomissements dus au mal de voyage, par exemple, est suffisamment établi, ajoute-t-elle.

Cela ne signifie pas pour autant que la plante n’a pas d’autres vertus. « Il y aussi les usages traditionnels, c’est-à-dire qui ne sont pas suffisamment étayés, notamment pour les troubles gastro-intestinaux, les flatulences, les problèmes de digestion, etc. , mais là la commission de l’EMA considère que l’effet n’est pas suffisamment établi ».

Une étude de l’Université technique de Munich semble indiquer que le gingembre stimule le système immunitaire. Les « ingrédients miracles » qui agissent à cet égard sont les gingérols. Il s’agit de composés bioactifs responsables de la saveur piquante du gingembre. Selon les scientifiques, de petites quantités de gingérols entraînent une vigilance accrue des globules blancs. Là encore, les chercheurs soulignent que autres études sont nécessaires chez l’homme pour démontrer réellement les effets du gingembre sur le système immunitaire.

Les mêmes réserves s’appliquent aux études sur l’effet du gingembre sur la douleur, les inflammations, le transit intestinal, ou l’hypercholestérolémie. Elles ne répondent pas aux normes actuelles de qualité des études cliniques ou n’ont été menées que sur des animaux de laboratoire ou dans des éprouvettes. Des études supplémentaires sont nécessaires.

Quelle est la quantité de gingembre à ne pas dépasser?

Le gingembre n’est pas un aliment toxique « à moins d’en prendre des quantités faramineuses ». Les experts conseillent une dose de 0,5 à 2 grammes par jour. Joëlle Leclercq conseille aux personnes qui souffrent de mal des transports d’en prendre trente minutes avant le voyage.

Cependant, les experts restent prudents quant à son utilisation auprès des femmes enceintes, souvent sujettes aux nausées et aux vomissements. « Nous ne sommes pas sûrs à 100% qu’il n’y ait peut-être pas un effet néfaste possible, en fonction de la dose utilisée, et de la durée d’utilisation », met en garde la professeure. Elle ajoute que le gingembre est également déconseillé aux enfants de moins de six ans.

Elle rappelle que le gingembre est une denrée que l’on mange depuis très longtemps qui se retrouve notamment dans plusieurs currys. « Il n’est pas nécessaire de prendre une boisson enrichie en gingembre. Manger du curry, ça marche aussi », sourit-elle. Pour ce qui est du thé au gingembre, là encore tout dépend de la quantité de la substance. « Il faut savoir que la plupart des principes actifs du gingembre sont soit des composés volatils, soit des composés pas très solubles dans l’eau. Il faut donc utiliser des artifices pour les solubiliser en quantité suffisante ». Aussi conseille-t-elle de prendre de la poudre de racine ou un extrait avec un solvant qui va bien extraire ces composants pour avoir plus d’effet.