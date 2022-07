Le DEET, ingrédient miracle des produits anti-moustiques

Les produits anti-moustiques ne sont pas toujours aussi efficaces que les consommateurs aimeraient le croire. En juin dernier, Test Achats a révélé qu’en réalité, 1 produit anti-moustiques sur 3 fonctionnait vraiment. Gage d’efficacité, le DEET serait le meilleur moyen d’échapper aux moustiques.

Le 24 juin dernier, l’organisation belge de consommateurs Test Achats révélait qu’un produit anti-moustiques sur 3 ne fonctionnait pas. L’organisation a testé l’efficacité de 22 produits anti-moustiques. Huit d’entre eux se sont avérés totalement inefficaces.

« Nous avons constaté que ce sont surtout les produits à faible concentration de principes actifs qui ne fonctionnent pas correctement« , explique Julie Frère, porte-parole de Test Achats. « Quant aux bracelets anti-moustiques, que l’on met souvent aux enfants, ils s’avèrent parfaitement inefficaces. »

L’usage d’un produit anti-moustiques permet normalement d’éviter les piqûres, qui peuvent être douloureuses, voire provoquer un choc anaphylactique chez certaines personnes.

Le DEET

Recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les zones tropicales, le DEET est le meilleur moyen d’empêcher les moustiques de sentir la présence de l’homme. Les produits qui le contiennent comme ingrédient actif s’avèrent efficaces. Le DEET est une substance organique jaune vert contenue dans certains gels, sprays et lotions anti-insectes. Il peut fonctionner jusqu’à 10 heures, en fonction de sa concentration. Cette substance éloigne le moustique sans toutefois le tuer. Acronyme du N,N-Diéthyl-m-toluamide, il est utilisé comme répulsif depuis qu’il a été mis au point par l’armée américaine, en 1946. Le DEET, associé à d’autres molécules comme des alcools, est un excellent répulsif. Il vient déposer un film sur la peau qui empêche les insectes d’y adhérer. Le DEET est particulièrement efficace contre les moustiques et les tiques mais reste très peu utile contre les guêpes et les abeilles.

Lire aussi | Que faire pour ne pas être importuné par les guêpes?

Nocif pour la santé ?

Le DEET n’est pas nocif pour la santé s’il n’est pas appliqué au niveau des yeux, muqueuses et sur des plaies. Il est conseillé aux jeunes enfants et aux femmes enceintes de ne pas utiliser de DEET à des concentrations supérieures à 30 %. A noter que les sprays qui contiennent du DEET diminuent l’efficacité des crèmes solaires, il est donc préférable d’attendre 15 à 30 minutes après l’application de la crème solaire pour se vaporiser de répulsif.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le répulsif doit être appliqué dans le cou, sur les poignets et les chevilles en évitant de rentrer en contact avec le nez et les yeux. Une fois appliqué sur la peau, le répulsif peut être efficace de 15 minutes à 10 heures, en fonction d’un certain nombre de facteurs comme le climat, le taux d’humidité ou la concentration du produit.

Deux produits très efficaces ont obtenu cette année un label de Test Achats : le Mouskito Tropical Spray DEET 50% (Meilleur du Test) et le roll-on anti-insectes Kruidvat DEET 30% (Maître Achat).

Certains produits contenant d’autres ingrédients actifs comme l’huile d’eucalyptus citriodora ou l’icaridine peuvent aussi fonctionner.