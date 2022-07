« La volonté est largement surestimée »: les mécanismes de la dépendance alimentaire

Rien n’est plus important qu’un esprit sain dans un corps sain, mais quelle influence a la nutrition sur notre santé mentale ? Et faut-il faire un régime à vie? Joke De Wulf, nutritionniste et psychologue du sommeil, parle de l’alimentation émotionnelle, des substances bénéfiques présentes dans nos intestins et du rôle du gouvernement dans cette épidémie d’obésité.

Nous, les Belges, adorons manger. La nourriture abondante est ancrée dans notre culture. Mais ces dernières décennies, notre alimentation a été profondément bouleversée. Nous vivons à un rythme beaucoup plus rapide, de sorte que nous n’avons guère le temps de nous arrêter pour réfléchir à ce que nous mangeons. Le stress et le manque de temps font qu’à midi, on mange rapidement un sandwich dans la voiture et le soir, épuisé, on met une lasagne au micro-ondes. Mais les aliments ultra-transformés n’ont pas seulement un mauvais impact sur notre santé physique. Notre bien-être mental en pâtit également.

C’est ce qu’a rapidement compris Joke De Wulf. La psychologue gantoise s’est spécialisée dans les études de santé orthomoléculaires scientifiquement fondées, puis dans la thérapie du sommeil, la pleine conscience et la cohérence cardiaque. Forte de ce bagage académique, elle aide les clients de son cabinet à retrouver un corps et un esprit en équilibre.

Lire aussi | Comment l’évolution nous a rendus dépendants au sucre

De plus en plus de personnes souffrent d’obésité dans notre société. Pourquoi ?

Notre corps fonctionne toujours comme à l’époque préhistorique. Cela signifie que nous sommes instinctivement attirés par tout ce qui est sucré, salé et gras, car cela signifie « survie ». À cette époque, il y avait une pénurie, et notre corps part toujours de ce principe. La nourriture n’était pas toujours disponible à l’époque préhistorique. Lorsqu’il y avait suffisamment de nourriture, les gens s’empiffraient pour constituer des réserves. Celles-ci leur permettaient de continuer pendant un certain temps. Mais dans la société actuelle, l’accessibilité et la disponibilité des aliments ont énormément évolué.

C’est déjà une première explication. Il n’a jamais été aussi facile de se procurer de la nourriture. Il y a un magasin ou un supermarché à chaque coin de rue. La pénurie n’est plus un problème. En outre, les aliments industriels contiennent très peu de nutriments, de sorte que notre corps envoie davantage de signaux de faim à notre cerveau et réclame donc davantage de ces aliments. Enfin, et surtout, notre mode de vie est beaucoup plus sédentaire qu’auparavant. Nous sommes assis toute la journée derrière notre ordinateur et ne faisons pratiquement pas d’exercice. Le rapport entre l’apport énergétique et la consommation d’énergie est donc complètement déséquilibré.

L’industrie alimentaire s’est empressée de réagir au rythme de vie toujours plus soutenu. Nous avons tellement d’activités – loisirs, travail, temps libre, réseau social, famille – que nous n’arrivons pas à cuisiner. Il y a moins de 100 ans, nous, les femmes bien sûr, passions environ cinq heures par jour dans la cuisine. Aujourd’hui, avec un peu d’effort, ce chiffre est tombé à 20 minutes par jour. Entrez dans l’univers de la nourriture ultra-transformée : rapide et facile, vous appuyez sur le bouton de votre micro-ondes et c’est prêt.

Lire aussi | Le top 20 des aliments les plus addictifs

Quel est le rapport entre la nourriture et nos émotions ?

La nourriture est une émotion, qu’elle soit positive ou négative. Quand on fait la fête, on mange du gâteau et des crêpes. Il y a quelque chose à fêter? Alors, on va à la friterie. Mais la nourriture est aussi un moyen facile d’éviter les émotions négatives, d’éviter de les ressentir. Il n’y a rien de mal à cela. Nous mangeons tous nos émotions. Mais si nous utilisons la nourriture comme seul moyen de gérer nos émotions, alors cela devient un problème.

De nombreuses personnes souffrent de crises de boulimie ou mangent leurs émotions. Qu’est-ce qui se cache là derrière ?

On ne mange pas ses émotions parce que l’on a faim, mais littéralement parce que l’on ressent quelque chose. Le télétravail y contribue également. On se sert dans le réfrigérateur par ennui, pour nous occuper, après un conflit ou une mauvaise conversation, souvent inconsciemment. Au bureau, cela a moins de chances de se produire.

Dès la naissance, nous associons la nourriture aux émotions. Un bébé associe le lait maternel ou le biberon au réconfort. Lorsqu’un enfant se fait mal, nous sommes prompts à lui demander s’il veut un bonbon ou un biscuit. Nous nous encourageons aussi mutuellement dans ce sens. Si vous avez eu une mauvaise journée, vous appellerez peut-être une amie pour aller manger une glace. Tout cela est assez subtil, mais on nous l’inculque dès le plus jeune âge.

Lire aussi | Oubliez les régimes: privilégiez un rapport sain à la nourriture

Quels sont les mécanismes à l’origine d’une dépendance alimentaire ?

L’addiction à la nourriture, les fringales, l’alimentation émotionnelle… tout est lié aux neurotransmetteurs. La dopamine, une substance qui fait partie du système de récompense du cerveau, est l’un de ces neurotransmetteurs. Cette substance nous fait du bien et est libérée lorsque nous mangeons du chocolat, mais aussi lorsque nous recevons un message sur notre téléphone portable ou un like sur les réseaux sociaux. Ils procurent une dose instantanée de dopamine. Mais si vous prenez immédiatement un deuxième morceau de chocolat, la dose est beaucoup plus faible, et avec un troisième morceau, vous ressentez encore moins. Vous voulez retrouver cette première sensation, alors que faites-vous ? Vous continuez à en manger, mais le résultat n’est pas là. Si nous voulons continuer à ressentir ces sensations fortes, il faut faire des pauses et ne pas manger la même chose tous les jours. C’est pourquoi il est si important de varier son régime alimentaire.

Comment se débarrasser d’une addiction à la nourriture ?

En rééquilibrant ce système de neurotransmetteurs et en examinant ce qui fait obstacle. Qu’est-ce qui fait que cette injection de dopamine n’est pas (plus) assez forte ? Mangez-vous trop de la même chose ? Est-ce à cause de l’excès de sucres et de graisses ? L’exercice et les contacts sociaux peuvent également aider. Les émotions jouent évidemment aussi un rôle important dans ce domaine. En dehors de l’alimentation, trouvez-vous d’autres moyens de gérer les sentiments négatifs ? C’est une question importante à se poser.

Certains psychologues veulent inclure la dépendance au sucre dans le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux). Une bonne idée?

Je trouve cette idée dangereuse et stigmatisante, car, quand est-ce qu’une addiction devient un trouble ? Une dépendance à l’alcool ou aux drogues, par exemple, est très destructrice, surtout pour l’entourage. Il suffit de penser à quelqu’un qui monte dans sa voiture en état d’ébriété ou sous l’emprise de l’alcool et qui renverse une autre personne ou devient agressif à la maison ou dans un bar. Avec les accros du sucre et de la graisse, c’est une tout autre histoire. Vous ne pouvez pas les comparer socialement. L’addiction au sucre vous nuit gravement, mais en lui collant une étiquette, la société va considérer cette addiction comme anormale. Le seuil à partir duquel on peut agir devient alors beaucoup plus élevé.

Le deuil a également été récemment inclus dans le DSM-5. Si le deuil dure plus de six mois, il est considéré comme un trouble mental. Mais qui fixe une date limite au deuil? Toute personne qui perd un partenaire, un enfant ou un parent proche est censée pouvoir fonctionner à nouveau « normalement » au bout de six mois. N’est-ce pas absurde ? Heureusement, cette affaire a suscité de nombreuses réactions de la part des experts, mais je la trouve comparable à l’histoire du sucre. Parce que comment allez-vous aborder ce trouble? Pas à coup de médicaments, tout de même?

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous faisons régime ?

La forme classique de régime est la restriction. Si notre apport calorique est trop faible, notre corps le ressent comme une famine. Notre cerveau l’enregistre comme une « crise » et panique, ce qui entraîne la production d’hormones de stress comme l’adrénaline et le cortisol. Votre corps est alors soumis à un stress constant et rattrapera les dégâts plus tard. Le corps rattrape toujours le temps perdu. Si la volonté est un muscle, alors pendant la journée nous avons assez de force musculaire pour continuer, mais le soir venu, le muscle est usé. Il y a de fortes chances que vous mangiez trop parce que vous n’avez pas donné à votre corps ce dont il a besoin pendant la journée.

Pourquoi est-il si difficile de suivre un régime ? Pourquoi la volonté ne suffit-elle pas?

La volonté est largement surestimée. La perte de poids est liée à 98% à la physiologie, et 2% seulement à la volonté. Il n’y a pas si longtemps, notre société s’accrochait au mantra que pour réussir quelque chose, il suffit de le vouloir assez fort. Mais ce n’est pas si simple. Les personnes qui luttent contre la nourriture ont souvent une énorme volonté. Si vous regardez d’autres aspects de leur vie, leurs ambitions au travail, la hauteur des objectifs qu’ils se fixent, l’importance qu’ils accordent à leurs relations sociales et à leurs loisirs, vous constaterez qu’ils font preuve d’une grande volonté. Vous pouvez donc difficilement les accuser de manquer de « caractère » ou de « volonté ». Mais avec la nourriture, c’est beaucoup plus difficile, car il y a aussi des émotions en jeu. Et ces neurotransmetteurs jouent un rôle important dans ce domaine. C’est pourquoi le concept d’alimentation intuitive est intéressant, car il s’agit en fait d’apprendre à ressentir les besoins de son corps. C’est complètement indépendant de la volonté. Les enfants sont particulièrement forts à cet égard. Ils mangent quand ils ont faim, ils s’arrêtent quand ils ont assez, même si leur assiette est encore à moitié pleine.

Getty

On peut donc en conclure que les régimes sont néfastes pour le corps et l’esprit?

C’est exact. 90 % des personnes qui suivent un régime, cinq ans plus tard, ont retrouvé leur poids initial ou pèsent encore plus lourd. Si vous faites un régime, votre corps va retenir tout ce qu’il mange. Parce que, qui sait quand la nourriture arrivera à nouveau ? C’est de la pure gestion de crise.

Il existerait une corrélation entre vos intestins et votre santé mentale. Qu’en est-il?

Il y a littéralement un axe cerveau-intestin dans notre corps. Le nerf vague, un nerf principal qui part du tronc cérébral, relie le cerveau à tous les organes de notre corps, y compris notre système intestinal. Tout le monde en a fait l’expérience : sentir le stress arriver et devoir se précipiter aux toilettes. Mais généralement, c’est l’inverse qui se produit. 90% de ce qui se passe dans notre intestin affecte notre fonction cérébrale. Dans nos intestins, il y a de bonnes et de mauvaises bactéries. Ces bactéries libèrent des substances, dont les fameux neurotransmetteurs. Ces substances de bien-être, la dopamine et la sérotonine sont liées à la dépression.

Une perturbation de notre intestin peut conduire à la dépression ?

Il y a quelques années, Jeroen Raes, professeur à la KU Leuven et chercheur à l’Institut flamand de biotechnologie (VIB), a lancé le projet flamand sur la flore intestinale. À cette fin, lui et son équipe ont collecté cinq mille échantillons de selles et les ont d’abord divisés en trois grands types de flore intestinale. L’étape suivante a consisté à étudier le lien entre la flore intestinale et des maladies telles que la dépression et les inflammations de l’organisme. A l’heure actuelle, ils étudient même le lien entre la santé intestinale et l’autisme (TSA).

Le professeur et son équipe ont découvert que les personnes sensibles à la dépression ont une flore intestinale différente de celle des personnes qui ne le sont pas. Nous pouvons en conclure que la dépression n’est pas seulement un trouble psychologique dans notre cerveau, et que notre intestin a un impact important sur ce qui se passe dans le cerveau.

Il est donc essentiel d’adopter une approche holistique du traitement de ces maladies. Pour traiter la dépression, nous devons non seulement appliquer une thérapie cognitive, mais aussi une thérapie orientée vers le corps et le maniement du corps, afin de fournir un soutien dans ce domaine également. Nous devons donc considérer l’ensemble du tableau.

Comment construire une relation durable et équilibrée avec la nourriture ?

Il est important de travailler par petites étapes. Les objectifs sont souvent trop grands et trop ambitieux. Les gens veulent perdre 20 kilos ou veulent tout de suite des tablettes de chocolat. Ils démarrent sur les chapeaux de roue, mais abandonnent aussi vite. Si tu veux manger un ananas, tu ne le mets pas dans ta bouche d’un seul coup. Il faut d’abord le couper en morceaux.

Il est essentiel de procéder par petites étapes pour mettre en place progressivement une alimentation plus saine ou pour être plus conscient de sa façon de manger. Par exemple, commencer par boire suffisamment d’eau, ne pas chercher à manger des chips ou du chocolat lorsqu’on a faim le soir, mais plutôt un yaourt ou un fruit. Il faut décider soi-même de ce qui est faisable à court terme.

Il est important de manger consciemment. Pas sans réfléchir en regardant la télévision ou devant son ordinateur. C’est également le cas pour les en-cas. Asseyez-vous à la table et plongez-vous dans la nourriture. Sentez, regardez, et goûtez votre nourriture au lieu de l’engloutir. Cette habitude facilite également la digestion, car si nous mangeons en étant occupés à autre chose, l’énergie ne va pas vers nos intestins. La digestion est alors plus difficile et nous absorbons moins de nutriments. C’est dommage, surtout si vous avez préparé un repas sain. Car alors, vous avez juste un caca cher. (rires)

Lire aussi | Mincir sans régime ni sport ? Dormir plus longtemps et manger plus lentement

Que pouvons-nous faire, en tant que parents, pour empêcher les enfants de souffrir de surpoids ?

Là aussi, il est très important de s’arrêter et de prendre du temps pour chaque repas. Évitez de manger devant la télévision ou de manger une tartine dans la voiture sur le chemin de l’école. Nous devons revenir au côté rassembleur de la nourriture. C’est aussi une règle sur laquelle j’insiste avec mes enfants : qu’il s’agisse d’un repas complet, d’une pomme ou même d’un bonbon, on se met à table et on prend le temps de le manger.

Veillez également à ce que les repas se déroulent dans une atmosphère positive. Évitez les disputes et les discussions intenses à table et abstenez-vous de faire trop de commentaires tels que « mange la bouche fermée », « mange proprement » et « reste assis ». Ce n’est pas facile, car vous voulez que vos enfants aient de bonnes manières. Mais si ces commentaires déterminent l’atmosphère à table tous les jours, les enfants associeront la nourriture à la négativité.

Une troisième règle de base est la suivante : ne forcez pas les enfants à manger. Personnellement, je trouve que « Vous décidez de ce qu’ils mangent, ils décident de la quantité » est une bonne règle de base. Ne les obligez pas à manger deux bouchées de plus et ne les faites pas chanter en leur disant « Pas de dessert si vous ne finissez pas ». Les enfants perdent la capacité d’écouter leur corps. Les adultes n’ont pas toujours le même appétit non plus. En tant que parent, vous ne pouvez pas savoir à quel point votre enfant a faim.

Qu’est-ce que la société devrait changer en matière d’alimentation ?

Il faudrait accorder beaucoup plus d’attention à la cause de certaines plaintes (physiques) comme la fatigue, mais aussi des burn-out et des dépressions. Bien sûr, les performances et la pression du travail sont omniprésentes dans la société actuelle, mais notre société est aussi très réactive. Il y a une pilule pour chaque plainte. Cependant, celles-ci suppriment uniquement les symptômes. Nous devons revenir à l’essentiel. Si nous examinons la pyramide des besoins de Maslow, nous constatons que la base est : manger, boire, dormir et se détendre. Ce sont les conditions pour passer aux niveaux suivants de réalisation de soi, de créativité, de prise d’initiative et d’autres développements. Cette première base est toujours traitée comme un parent pauvre.

Certains pays comme la Suède et le Japon sont déjà bien plus avancés dans ce domaine. Les patients s’y voient prescrire des bains de forêt, la pleine conscience et une alimentation saine. Les problèmes de fatigue, par exemple, doivent être traités en premier lieu en buvant suffisamment d’eau. Car si les déchets ne peuvent pas quitter votre corps, celui-ci devient une grande poubelle. Mais malheureusement, cette vision ne rapporte pas d’argent. L’industrie pharmaceutique est une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui implique un énorme travail de lobbying. La médecine est donc privilégiée par rapport à une alimentation saine. Alors que cela devrait être la base du traitement des plaintes.

Quel rôle jouent les médias dans l’épidémie d’obésité ?

Un très grand rôle. Il y a une évolution positive en cours. Les reportages journalistiques sur la santé et l’impact de l’alimentation industrielle sur la santé, tels que ceux publiés par Knack et Knack Weekend, sont extrêmement importants. Ils ouvrent le sujet de la santé et créent une prise de conscience. D’autre part, les réseaux (sociaux) présentent encore une image irréaliste de ce à quoi une personne devrait ressembler pour avoir une place à part entière dans la société. L’image des mannequins maigres comme Kate Moss, Cindy Crawford, Claudia Schiffer dans les années 1980 reste obstinément présente dans notre société. Et elle ne dit rien non plus de la santé, qui est la chose la plus importante. Les personnes plus size peuvent être parfaitement en forme et en bonne santé et vice versa. Le lien entre poids et santé est encore trop souvent établi, alors que nous savons qu’il est dépassé. L’IMC, par exemple, a été mis au point par un professeur pour effectuer des recherches sociales et comparer des groupes. Les compagnies d’assurance ont sauté dessus pour l’utiliser comme critère afin de faire payer plus ou moins quelqu’un. C’est totalement idiot.

Comment sensibiliser à cette question ?

En fournissant les bonnes informations. Le Nutri-score (NDLR: un logo qui informe sur la valeur nutritionnelle des aliments) par exemple, un projet bien intentionné, n’est pas du tout correct. Les avocats et le saumon se voient attribuer la note D, uniquement en raison de leur pourcentage de graisses, alors que ce sont précisément ces graisses saines dont nous avons besoin. Les frites reçoivent alors une note A ou B, car elles n’ont pas encore été frites dans la graisse. C’est absurde. Nous pouvons certainement gagner du terrain ici : en envoyant des informations correctes dans la société.

Cette information doit-elle venir de l’Etat ?

Absolument. Le gouvernement devrait être un peu plus critique à cet égard. Il pourrait également interdire les sodas aux enfants de moins de 16 ou 18 ans. Cette mesure peut sembler radicale, mais elle permet d’éviter que les enfants prennent cette habitude dès leur plus jeune âge. Les boissons gazeuses sont de gigantesques cochonneries. Utilisez le coca pour enlever la rouille de vos ongles ou pour nettoyer vos toilettes, mais ne le versez pas dans votre corps (rires).

Enfin, faut-il instaurer une taxe sur le sucre ?

Ce serait une très bonne chose. Nous vivons aujourd’hui dans le monde opposé, où les aliments sains sont beaucoup plus chers que les hamburgers préemballés et une bouteille de coca. Par exemple, ce serait un bon début si l’eau dans les distributeurs automatiques était moins chère que les boissons gazeuses. Les écoles et les entreprises devraient également oser prendre elles-mêmes des mesures de santé, par exemple en offrant des corbeilles de fruits, sans que cela passe pour du paternalisme. Nous aurons alors fait beaucoup de progrès.