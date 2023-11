La vitamine D, une bonne idée ? « L’alimentation ne remplacera jamais vraiment le soleil »

A l’approche de l’hiver, l’obscurité, le froid, et les précipitations ne donnent guère envie de sortir de chez soi. La lumière du jour est pourtant essentielle pour un bon apport en vitamine D.

Produite par le corps en réaction à une exposition à la lumière du soleil, la vitamine D est primordiale au maintien d’une bonne santé. Elle joue un rôle essentiel dans le développement du squelette et des dents, ainsi que dans le bon fonctionnement du système immunitaire. De plus, elle améliore la force musculaire et favorise l’absorption du calcium par l’intestin grêle. Certains études suggèrent qu’elle participerait à prévenir le diabète de type 2 ou encore la sclérose en plaques.

Exposition à la lumière du jour

D’après le Conseil supérieur de la Santé (CSS), environ 80% de la population belge souffre d’une carence en vitamine D. Certains sont toutefois plus susceptibles que d’autres d’en manquer. Les personnes âgées, les nourrissons, les femmes enceintes et les femmes ménopausées risquent davantage de présenter une carence. Les personnes à la peau mate ou foncée sont également plus sensibles, car leur peau la synthétise moins bien.

Luc Herry, médecin généraliste et vice-président de l’Absym, souligne l’importance de prendre l’air, quelle que soit la météo, pour lutter contre les carences. « Jadis, les gens étaient plus souvent à l’extérieur. Aujourd’hui, ils passent plus de temps à l’intérieur à regarder la télévision, et à surfer sur les réseaux sociaux et internet. La carence est due à un manque de rayons UV ». Les pharmaciens indépendants belges recommandent également de passer au moins 15 à 30 minutes par jour à l’air libre, la tête et les mains non couvertes.

Au 19e et au début du 20e siècle, les médecins se rendaient déjà compte que les enfants des grandes villes industrielles qui souffraient de tuberculose guérissaient plus rapidement lorsqu’ils les envoyaient dans des sanatoriums de montagne pour y être exposés au soleil.

Ces enfants présentaient souvent de graves carences en vitamine D en raison de la forte pollution atmosphérique et du smog dans les villes industrielles. L’exposition au soleil faisait remonter leur taux de vitamine D, ce qui les aidait à lutter contre la bacille de Koch, l’agent infectieux responsable de la tuberculose.

Aliments riches en vitamine D

Pour absorber suffisamment de vitamine D, il est important de prendre l’air, mais aussi de veiller à son alimentation. Le CSS recommande de consommer suffisamment d’aliments riches en vitamine D tels que les poissons gras, les œufs, le fromage et la viande. Certains pains, produits laitiers ou alternatives végétales sont enrichis en vitamine D.

Cependant, l’alimentation ne pourra jamais véritablement remplacer jamais le soleil. « La vitamine D n’est en réalité pas une vitamine, mais une hormone. Les hormones sont produites par un organe, tandis que nous obtenons les vitamines de notre alimentation. Elle peut être synthétisée en exposant notre peau aux rayons UV, ce qui en fait donc une hormone », explique Chantal Mathieu, professeure en endocrinologie à l’UZ Leuven, à nos confrères de Knack.

Compléments alimentaires

Si l’exposition à la lumière du jour et l’alimentation ne suffisent pas, les médecins conseillent de prendre des compléments. Avant de se rendre à la pharmacie, mieux vaut toutefois consulter son médecin généraliste qui pourra faire une prise sang pour vérifier le taux de vitamine D et déterminer s’il est nécessaire de prendre des compléments.