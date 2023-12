La très grande majorité des Belges francophones friands de viande (infographie)

A en croire une étude menée à la demande de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W), les Belges francophones continuer à manger de la viande, même si celle-ci est surtout d’origine locale.

Les Belges francophones restent amateurs de viande et surtout d’origine locale, ressort-il d’une étude menée à la demande de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) et publiée mardi.

Sur les 1.000 Belges francophones interrogés, 97% ont déclaré avoir consommé des produits viandeux dans les trois mois précédant le sondage. Le bœuf et la volaille sont les plus populaires, ayant été consommés par 88% des répondants. Viennent ensuite la charcuterie (80%), le porc (71%) et l’agneau (47%).

Les trois quarts des francophones mangeant de la viande veulent stabiliser leur consommation, mais davantage de sondés (18%) souhaitent la réduire plutôt que l’augmenter (9%). « Nous ne tendrions donc pas vers une diminution du nombre de consommateurs, mais plutôt vers une diminution des quantités consommées« , relève l’Apaq-W.

Une tendance qui n’est cependant pas observée pour la viande et ses dérivés locaux. Ainsi, les répondants souhaitant manger davantage de viandes locales (20%) sont plus nombreux que ceux qui veulent réduire cette consommation (6%).

Pour l'Apaq-W, la tendance générale à réduire les quantités de viande consommée pourrait jouer en faveur des produits locaux, "pour manger moins de viandes certes, mais manger de la viande locale".

L'étude a également sondé les Belges francophones sur leur consommation d'alternatives végétales à la viande. Il en ressort que 40% des répondants qui se tournent vers les alternatives végétales le font en complément de leur consommation de viande animale. Les consommateurs de moins de 35 ans sont proportionnellement plus nombreux dans ce cas.