La grippe repasse à nouveau sous le seuil épidémique

L’incidence des consultations de médecins généralistes pour une infection confirmée au virus de la grippe est repassée sous le seuil épidémique lors de la semaine du 13 au 19 mars, a fait savoir mercredi l’Institut de santé publique Sciensano dans son bulletin hebdomadaire.

Pour cette onzième semaine de l’année, l‘incidence était de 44 consultations pour 100.000 habitants, en deçà du seuil épidémique qui est de 52 consultations (pour 100.000 habitants). Cela ne signifie pas encore la fin de l’épidémie de grippe en Belgique, car l’indicateur doit être sous le seuil pendant deux semaines.

La grippe a connu une saison fluctuante cette année, en commençant plus tôt en décembre, avec un pic à la fin du même mois et un second en février. Lors des dernières semaines, le nombre de cas a d’abord été en dessous du seuil épidémique, avant de le dépasser à nouveau et, de se situer, à présent, une nouvelle fois sous la jauge.