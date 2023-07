La climatisation peut-elle rendre malade?

En vacances ou en Belgique, par les récentes fortes chaleurs, nombreux sont ceux qui recherchent un espace climatisé pour trouver un peu de fraîcheur. Cependant, la climatisation n’est pas totalement inoffensive pour la santé, surtout si l’installation est mal entretenue.

L’Europe est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement. Les températures ont augmenté de 2,3 degrés par rapport à l’ère pré-industrielle (1850-1900), et à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale depuis les années 1980. En 2022, les aléas météorologiques, hydrologiques et climatiques ont causé 16.365 décès, quasi exclusivement en raison des vagues de chaleur.

Celles-ci devenant de plus en plus fréquentes, beaucoup se laissent tenter par l’achat d’un climatiseur, garant de nuits fraîches et d’un sommeil de meilleure qualité. Cependant, même s’ils permettent de respirer en cas de grosse chaleur, les climatiseurs ne sont pas inoffensifs, met en garde Laure Binet, pneumologue au CHU Ambroisé Paré à Mons.

Sècheresse de l’air

En effet, la climatisation ne refroidit pas seulement l’air, mais absorbe aussi l’humidité, ce qui assèche le nez, la gorge, et les yeux. « L’air sec enflamme et irrite les muqueuses, ce qui peut donner des migraines, des angines ou des rhinites (une inflammation des muqueuses) », explique la pneumologue.

La climatisation peut également assécher les yeux et provoquer une sensation d’inconfort oculaire, particulièrement pour les porteurs de lentilles. Les yeux ont en effet besoin d’un certain niveau d’humidité pour produire des larmes.

Choc thermique

Outre la sécheresse, la différence de température est aussi néfaste pour la santé. « Le choc thermique augmente également le phénomène d’irritation, et l’inflammation chronique des muqueuses ». Les experts recommandent un écart de 7-8 degrés maximum par rapport à la température extérieure.

Certaines personnes seront plus touchées que d’autres, telles que les asthmatiques ou les allergiques, qui souffrent déjà d’une réaction inflammatoire au niveau de leur nez ou de leurs bronches. « Ces patients peuvent développer ce qu’on appelle une hyperréactivité bronchique qui peut être aggravée par l’air conditionné », déclare Laure Binet.

Lorsque la différences de température avec l’extérieur est importante, la climatisation peut également donner lieu à des contractures musculaires. « Quand il fait chaud, on est dilaté au maximum, et dès qu’il fait froid on se contracte. A ce moment-là, il n’y a pas de régulation. Le corps humain est relativement bien fait parce qu’on s’autorégule mais, là, la différence est telle qu’on n’y parvient plus », explique Laure Binet.

Elle observe également des cas de déshydratation. L’air est tellement sec que les personnes âgées, qui ont parfois moins le réflexe de boire, peuvent souffrir de déshydratation.

Champignons et moisissures

La pneumologue constate également un nombre élevé d’infections par moisissures et champignons, propagées par les installations mal nettoyées. « Les particules vont se loger dans les climatiseurs et ces derniers brasser une quantité élevée de microbes, des virus, et de moisissures. L’entretien est essentiel », souligne-t-elle.

Les climatiseurs mal entretenus peuvent également propager la légionellose, « une maladie de gravité variable allant d’une atteinte fébrile bénigne à des formes parfois mortelles de pneumonie », définit l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Les bactéries responsables de la légionellose, les Legionella, passent par l’inhalation d’aérosols contaminés provenant d’eau contaminée. « Les sources d’aérosols que l’on a associées à cette transmission sont les tours de refroidissement des systèmes d’air conditionné, les systèmes d’eau chaude et froide, les humidificateurs d’air et les bains à remous », précise l’OMS.

Faut-il faire une croix sur l’air conditionné pour autant ? Laure Binet recommande de veiller à un bon entretien de son installation, de diminuer au maximum les différences de température, et … de s’habituer à la chaleur. « Les gens ne s’adaptent plus à la chaleur. La climatisation augmente le confort, mais malheureusement avec le réchauffement climatique, il va falloir s’habituer à des températures plus élevées, sinon les gens ne s’autoréguleront plus », conclut-elle.