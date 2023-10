La Belgique ne soutiendra pas la prolongation du glyphosate en Europe et s’abstiendra lors du vote au Conseil de l’Union européenne, déclare le coprésident de Groen, Jeremie Vaneeckhout. L’écologiste flamand parle d’une « importante victoire pour la santé de l’homme et pour l’environnement ».

En Flandre comme en Wallonie, le glyphosate est déjà interdit pour les particuliers, mais Groen veut maintenant étendre l’interdiction au secteur agricole européen. « Ce n’est pas logique que le glyphosate soit interdit dans votre allée, mais qu’il puisse encore se retrouver dans votre assiette via l’agriculture », justifie Jeremie Vaneeckhout.

Abstention belge

Au niveau européen, « l’Allemagne et le Luxembourg se sont exprimés en faveur d’une interdiction totale. Grâce à la pression des Verts, la Belgique s’abstiendra lors du vote. Ce qui, espérons-le, mènera à une interdiction totale en Europe », poursuit ce dernier.

« L’Organisation mondiale de la Santé est claire au sujet des dangers pour la santé induits par le glyphosate. Cette toxine est potentiellement cancérigène et est associée aux lymphomes, à l’infertilité, à la maladie de Parkinson. Il est prouvé qu’elle est nocive pour les abeilles et la vie aquatique. Pourquoi devrions-nous autoriser plus longtemps de tels produits qui mettent en danger notre santé et notre environnement? », se demande l’homme politique.

Selon lui, l’agriculture dispose de suffisamment d’autres méthodes qui « ne sont pas nocives pour la santé et pour l’environnement ».

L’Union européenne rendra sa décision finale le 13 octobre.