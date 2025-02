La Belgique connaît la « pire épidémie de grippe depuis la pandémie de Covid »

L’institut de santé publique Sciensano a dévoilé son bilan hebdomadaire des infections des voies respiratoires. Le pic de grippe est bien plus haut que lors de la saison précédente, les médecins sont surchargés de travail.

L’épidémie de grippe semble particulièrement féroce pour le moment, ressort-il du bilan hebdomadaire des infections des voies respiratoires établi par l’institut de santé publique Sciensano. Ce constat est confirmé par la biologiste Elke Wollants, du Rega Instituut de la KU Leuven.

« Nous vivons actuellement la pire épidémie de grippe depuis la pandémie de Covid », explique la scientifique. « La concentration en influenza (grippe) dans les eaux usées est pour le moment la plus haute enregistrée. Tout le monde est malade, y compris les médecins et même des gens vaccinés. La charge de travail est très lourde à l’hôpital de Gasthuisberg (UZ Leuven) ».

Les médecins sont sous l’eau face à la grippe

Le nombre de consultations chez le généraliste pour symptômes grippaux est de 1.199 pour 100.000 habitants, soit un peu moins que la semaine passée (1.219). Il ne s’agit cependant pas encore de données complètes, précise Sciensano qui les qualifie déjà de « particulièrement élevées ». Le pic semble aussi bien plus haut que lors de la précédente saison de grippe (environ 600 consultations pour 100.000 habitants). Les généralistes ploient sous le boulot. Quelque 85% d’entre-eux évoquent une charge de travail forte ou très forte. Une tendance en hausse ces dernières semaines.

Sciensano comptabilise aussi 6,6 admissions hebdomadaires à l’hôpital pour 100.000 habitants. Un pourcentage en légère baisse mais là non plus, les chiffres ne sont pas encore complets. « Il est difficile d’identifier une cause mais il semble que peu de gens ait contracté le coronavirus en ce moment », poursuit Elke Wollants. »Nous avons observé un pic d’infections au coronavirus à l’été 2024 mais aujourd’hui on ne remarque pas cela »