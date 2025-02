Faut-il vacciner les enfants contre la grippe? «Ils sont toujours plus touchés que les adultes»

Les enfants de moins de 14 ans sont bien plus touchés que les adultes par l’épidémie de grippe qui sévit en Belgique depuis plusieurs semaines. Certains pays recommandent de les vacciner. Une bonne idée pour endiguer la propagation?

L’épidémie de grippe n’en finit pas en Belgique. Selon le dernier rapport de l’Institut de santé publique Sciensano, le nombre de consultations chez un généraliste pour symptômes grippaux a explosé: 1.199 consultations pour 100.000 habitants sur la semaine du 27 janvier au 2 février, ce qui est supérieur au seuil de haute activité (établi à 812 rendez-vous). Au cours de la cinquième semaine de l’année, 85% des médecins ont considéré que leur charge de travail due aux consultations pour infections respiratoires était élevée ou très élevée, ce qui représente une nouvelle augmentation par rapport à la semaine précédente, indique le rapport.

Le nombre d’infections grippales enregistrées par les tests en laboratoire est aussi en augmentation avec plus de 1.600 tests positifs la semaine dernière. Les enfants sont fortement touchés, avec plus de 400 tests positifs durant la même période pour les 0-4 ans. Ils sont aussi très touchés par d’autres infections respiratoires aiguës: près de 3.500 consultations pour 100.000 habitants chez les 0-4 ans, et un peu plus de 2.500 chez les 5-14 ans.

Pas d’inquiétude ceci dit: «Chaque année, les enfants sont plus touchés que les adultes», rassure l’infectiologue Yves Van Laethem, président du Conseil supérieur de la Santé. Les conséquences de la maladie sont moins graves chez les plus jeunes, quand ils ne présentent pas d’autres pathologies. Ce sont d’ailleurs principalement les personnes âgées qui sont hospitalisées pour une grippe. «Mais cette année-ci, avec une grippe particulièrement intense, on rattrape peut-être les années Covid, suggère l’infectiologue. Il y a eu très peu de grippes en 2020 et 2021. Beaucoup des plus petits n’ont jamais été exposés au virus», ce qui pourrait expliquer sa virulence.

Les enfants, ces «gros transmetteurs» de grippe

Si la grippe est moins grave chez les enfants, ils sont par contre des «gros transmetteurs». «Ils émettent davantage de virus pendant plus longtemps, entre cinq et dix jours, contre quatre ou cinq pour les adultes», renseigne Yves Van Laethem.

Faudrait-il alors vacciner les enfants pour limiter la propagation du virus? En France, depuis 2023, la Haute autorité de santé préconise la vaccin contre la grippe à l‘ensemble des enfants de plus de deux ans. Recommandation toutefois peu suivie, car ce sont toujours les plus de 65 ans qui sont majoritairement visés dans les campagnes publicitaires pour la vaccination. De son côté, l’Angleterre a choisi de vacciner systématiquement les enfants avec vaccin nasal pour «protéger les enfants, mais surtout pour protéger indirectement les adultes».

En Belgique, ce vaccin nasal (moins douloureux pour les enfants) n’est plus disponible. Il l’a été pendant un an, juste avant la pandémie de Covid. Mais, en raison de cette dernière, il a été difficile d’établir les effets de cette politique de santé. Pour Yves Van Laethem, la vaccination des enfants contre la grippe «est quelque chose à envisager, mais uniquement avec un vaccin sous forme nasale. Le vaccin à injection pour les enfants n’aurait aucun sens en santé publique: on ne peut pas demander aux parents de faire vacciner leur enfant chaque année contre la grippe quand on sait déjà qu’ils ont du mal à faire les autres vaccins. Or, il faut au moins 60 à 70% de couverture vaccinale pour que ça ait un sens».

Le vaccin à injection reste utile pour protéger les enfants atteints d’autres pathologies comme la mucoviscidose, ou des malformations cardiaques.