Douleur chronique : pourquoi il n’y aura probablement jamais de traitement

La douleur chronique peut être déclenchée par le cerveau de tant de façons différentes qu’il est très peu probable qu’un traitement puisse un jour aider la plupart des personnes qui en souffrent.

Les personnes qui pratiquent une activité physique ont une plus grande tolérance à la douleur que celles qui font peu d’exercice. C’est ce que rapporte la revue scientifique PLoS One. L’étude a pu établir un lien direct entre le niveau d’activité physique et le degré de tolérance à la douleur : plus une personne est active, moins elle est sensible à la douleur. La douleur est toutefois un terme relatif dans l’étude : elle a été évaluée en mesurant la durée pendant laquelle une personne pouvait maintenir sa main dans une eau à 3 degrés.

L’étude illustre ce que certaines personnes ont déjà expérimenté elles-mêmes, mais que beaucoup d’autres ne réalisent pas encore : par exemple, qu’il ne faut pas essayer de contrer les douleurs dorsales en s’allongeant le plus possible, mais en continuant à bouger. Elle a également vérifié l’hypothèse selon laquelle les personnes moins sensibles à la douleur sont moins susceptibles de développer des douleurs chroniques que les autres.

Vient alors cette question : la sensibilité à la douleur est-elle liée à des processus corporels susceptibles de stimuler la douleur ? Les processus mentaux diminuent-ils le développement de la douleur ? Autrefois, l’excuse « c’est dans ta tête » était facilement avancée comme explication de phénomènes médicalement difficiles à traiter, mais depuis une dizaine d’années, il est de plus en plus admis que l’esprit peut jouer un rôle clé dans le développement de la douleur, en particulier la douleur chronique.

Un grand chagrin peut activer le centre de la douleur dans le cerveau aussi violemment qu’un mal de dos.

Sans ressentir de douleur

La douleur suscite des sentiments contradictoires. Elle est nécessaire à la survie, mais elle peut conduire au désespoir. Sans elle, chacun se mettrait trop facilement en situation de vulnérabilité. Les réflexes de douleur, qui peuvent se manifester à la vitesse de l’éclair, devraient empêcher de saisir des casseroles trop chaudes ou de faire des sauts trop grands. Ils doivent permettre de soigner une coupure au doigt ou de prendre au sérieux une articulation enflammée. Ils sont essentiels au bien-être.

Un article de synthèse dans GeneReviews résumait l’expérience malheureuse de la petite fraction de personnes (environ une pour un million) qui ne peuvent pas ressentir la douleur. La plupart d’entre elles ne vivent pas très longtemps, car elles se mettent elles-mêmes en grand danger – souvent par accident, parfois parce qu’elles cherchent à tirer profit financièrement de leur caractéristique étrange en en faisant une attraction. Sans les réflexes de la douleur, il est nécessaire d’être constamment vigilant quant à ses actions, ce qui n’est pas évident étant donné les nombreuses stimulations constantes quotidiennes.

Dans la plupart des cas, l’insensibilité à la douleur résulte d’anomalies génétiques faisant que les stimuli douloureux ne peuvent pas atteindre le cerveau. Par exemple, un gène contient des informations sur les canaux sodiques dans les terminaisons nerveuses sensibles à la douleur. Sans ces canaux de communication, les récepteurs de la douleur ne peuvent pas transmettre leurs expériences au cerveau. Et sans connexion au cerveau, il est pratiquement impossible de traduire les stimuli douloureux en une expérience de la douleur.

Il n’y a pas de relation unique entre le degré de douleur et la gravité de la blessure. © Getty

Une personne n’est pas l’autre

La douleur n’est pas facile à étudier. L’humanité est consciente de son importance depuis des siècles, mais ce n’est qu’en 2021 qu’un prix Nobel de médecine a pu être décerné aux scientifiques qui ont découvert la base de la perception de la douleur dans notre corps. Il s’agissait de recherches menées dans les années 1990, qui ont permis d’identifier les gènes et les protéines des récepteurs sensibles à la douleur situés à l’extrémité des nerfs. Mais l’espoir de voir ces travaux déboucher sur la mise au point d’analgésiques hyperefficaces n’a pas duré longtemps. Plus on s’intéressait à la douleur, plus elle devenait complexe.

De multiples zones du cerveau sont impliquées dans la gestion des expériences douloureuses. Avec des différences importantes entre les personnes : certaines produisent et ressentent la douleur d’une manière totalement différente des autres. Les études d’imagerie cérébrale suggèrent que certaines constellations du centre de la douleur dans le cerveau conduisent plus facilement que d’autres à la douleur chronique. Cela implique également que toutes les personnes ne sont pas susceptibles de développer une douleur chronique.

Par ailleurs, il n’existe pas de relation claire entre le degré de douleur et la gravité de la maladie ou de la blessure sous-jacente qui la provoque. La douleur peut également agir en tant que trouble en soi, sans qu’il y ait autre chose en jeu. Enfin, et c’est le dernier élément compliquant cette histoire de plus en plus difficile à démêler, il est devenu évident que la douleur émotionnelle existe également.

Les aspects émotionnels de la douleur ont été résumés dans une analyse du New Scientist. Ils peuvent concerner des constatations relativement banales, telles que le fait qu’une bonne lecture peut aider à lutter contre la douleur dentaire, ou qu’une poêle chaude semble plus chaude lorsqu’on se sent malheureux plutôt qu’heureux. Plus convaincant : la dépression ou un processus de deuil intense peuvent activer le centre de la douleur dans le cerveau aussi intensément qu’un mal de dos forcé ou une cheville foulée. Le cerveau ne fait pas toujours la distinction entre les stimuli douloureux qui lui parviennent de différents endroits du corps.

Souffrances inutiles

La dure réalité est que la douleur émotionnelle peut devenir chronique plus rapidement que la douleur physique pure. La dépression et la douleur chronique peuvent toutes deux résulter d’un déséquilibre dans la production des mêmes stimuli chimiques dans le cerveau, ce qui permet de les coupler. Un tel changement d’équilibre peut donc entraîner à la fois une sensibilité accrue aux sentiments négatifs et une augmentation de la douleur. Cela implique qu’un analgésique classique tel que le paracétamol peut être utile pour contrer les sentiments négatifs, tandis que les antidépresseurs peuvent également avoir un effet analgésique.

On a longtemps pensé que la douleur chronique n’était rien d’autre qu’une version intraitable de la douleur ordinaire, et elle était donc soignée plus ou moins de la même manière. Mais il est apparu que la douleur chronique devait être considérée comme une affection distincte, nécessitant une approche spécifique. La revue Nature a résumé ces découvertes. Le point de départ de l’analyse est l’affirmation selon laquelle « les approches qui ne tiennent pas compte de la complexité de la douleur chronique, voire qui la nient, font souffrir inutilement des millions de personnes« .

Les enfants négligés ou maltraités sont plus susceptibles de développer des douleurs chroniques à l’âge adulte.



La douleur chronique est généralement définie comme une douleur qui persiste pendant plus de trois mois. Un tiers de la population mondiale en souffrira à un moment donné. Sa prévalence est en augmentation, en partie en raison du vieillissement de la population. Cela ne signifie pas que les enfants ne peuvent pas être touchés – un cinquième d’entre eux pourraient en souffrir. Un récent rapport dans The European Journal of Psychotraumatology a conclu que les abus ou la négligence pendant l’enfance peuvent se transformer en douleur chronique à l’âge adulte. De plus, il existe des indications solides selon lesquelles les femmes sont plus touchées par la douleur que les hommes, peut-être parce que les deux sexes utilisent des mécanismes biologiques différents pour traiter les stimuli douloureux.

Les processus dans le cerveau qui déclenchent la douleur en réponse à des stimuli nerveux douloureux peuvent, par eux-mêmes, continuer à produire ou même aggraver la douleur. La machine à douleur dans notre tête peut s’emballer de sa propre initiative. Beaucoup connaissent cette sensation : après un coup de soleil, les bras peuvent être plus sensibles à l’eau chaude pendant un certain temps. Une blessure sur telle partie du corps peut également en rendre d’autres plus sensibles. Ce sont les conséquences des réponses générales du centre de la douleur dans le cerveau, qui augmentent la sensibilité des récepteurs de la douleur sur les nerfs pour offrir une résistance supplémentaire contre de nouvelles attaques à l’encontre du bien-être. Généralement, l’hypersensibilité disparaît d’elle-même après un certain temps, mais parfois elle persiste et devient un problème.

Les problèmes peuvent être exacerbés par des préoccupations émotionnelles. Le manque de compréhension de la part des proches ou des médecins – une situation encore courante – peut aggraver la situation. Le désespoir et la pensée négative augmentent la sensibilité à la douleur. Ruminer constamment ses pensées noires, cultiver son malheur est néfaste pour lutter contre la douleur.

Transmettre la douleur

Selon une nouvelle découverte, la douleur émotionnelle peut affecter les enfants. Cette découverte s’inscrit dans le concept de l’épigénétique, selon lequel le fonctionnement des gènes est modifié non seulement par des mutations internes, mais aussi par des substances chimiques externes placées sur les gènes ou retirées de ceux-ci. Les substances en question contribuent à déterminer quels gènes sont ou ne sont pas transférés en protéines. Il est évident qu’il existe une composante génétique dans la sensibilité à la douleur, mais son importance n’est pas claire – l’hérédité et les influences environnementales sont notoirement difficiles à séparer.

Dans Trends in Genetics, un aperçu a été présenté sur la manière dont les expériences traumatiques vécues par les enfants, telles que se retrouver dans un orphelinat ou vivre une séparation violente de leurs parents, peuvent avoir un impact significatif sur leur bien-être émotionnel au point de potentiellement entraîner des problèmes de santé chez leurs descendants plus tard. Pour les traumatismes liés à la guerre chez les adultes, que ce soit par les combats, les camps de concentration ou les hivers de famine, on sait qu’ils ont un impact sur les générations suivantes, peut-être déclenché par des modifications épigénétiques dans les cellules reproductrices. Des expériences sur des souris ont montré que la peur des stimuli douloureux peut ainsi être transmise aux enfants et petits-enfants.

Douleur chronique, un traitement difficile

Ces nouvelles connaissances ouvrent-elles la voie à des traitements plus efficaces ? Pendant longtemps, l’approche médicale de la douleur a plus ou moins été au point mort, tant et si bien qu’il n’existe toujours pas de véritable antidouleur, en particulier pour les douleurs chroniques. Parce que la douleur peut être déclenchée de manières très différentes, le traitement de la douleur n’a pas le même effet pour tout le monde. « Tous les remèdes aident quelqu’un quelque part », résume un chercheur dans Nature. En gros, on peut dire que le traitement traditionnel de la douleur aide un quart à un tiers des patients en réduisant leur douleur de 30 à 50 %. C’est loin d’être miraculeux.

L’abus incontrôlé d’analgésiques addictifs, tels que les opioïdes qui ont pris des proportions épidémiques aux États-Unis, a terni l’image du soulagement de la douleur. Cependant, selon Nature, il existe plus de 200 traitements potentiels contre la douleur, comprenant la stimulation électrique des réseaux de douleur et la pleine conscience, ainsi que d’autres ajustements psychologiques. La plupart d’entre eux ne sont pas pleinement exploités, car les « classiques » continuent de dominer le marché – et la pratique médicale.

Le « remède » ne doit apparemment pas toujours être compliqué. Un rapport – quelque peu étrange – publié dans Scientific Reports a conclu que l’effet placebo peut même fonctionner lorsque vous savez qu’il s’agit d’un placebo (un moyen sans effet actif), et même si vous ne l’utilisez pas mais que vous en disposez. L’idée d’utiliser un médicament sans effet peut parfois suffire à réduire la douleur. Il s’agissait également d’une étude mesurant artificiellement la douleur en demandant aux participants de maintenir leur main dans de l’eau glacée aussi longtemps que possible. Il n’est donc pas certain que cela fonctionne pour des stimuli douloureux «réels», encore moins pour la douleur chronique. Il est cependant certain que les cerveaux, qui font souvent des choses bizarres, peuvent réagir de manière étrange au concept de placebo.

Des psychédéliques contre la douleur chronique ?

En fin de compte, Nature met en avant les psychédéliques comme traitement possible contre la douleur chronique. Tout en ouvrant le parapluie dès le début de son analyse : d’une part, il a été démontré que les psychédéliques peuvent parfois aggraver les choses. D’autre part, la revue met en garde contre le fait que les personnes désespérées peuvent être particulièrement sensibles aux tendances. Si ces dernières ne répondent pas aux attentes, elles risquent de s’enfoncer encore plus profondément dans leur malheur.

Cette mise en garde étant faite, Nature suggère que les mécanismes biologiques par lesquels les psychédéliques agissent sur le corps, en particulier en se liant aux récepteurs des cellules cérébrales sensibles au neurotransmetteur sérotonine, pourraient jouer un rôle dans la lutte contre la douleur chronique. Les psychédéliques activent ces récepteurs, ce qui rend notamment les connexions entre les cellules cérébrales plus flexibles et peut relâcher des réponses douloureuses éventuellement figées. Des images cérébrales semblent confirmer que ce dernier effet se produit effectivement après la prise de LSD ou de psilocybine (une substance présente dans les champignons).

Dans un essai clinique de petite envergure, il a été démontré que la psilocybine – un hallucinogène – pouvait être utile dans la lutte contre la migraine, même à des doses si faibles qu’elles ne provoquent pas d’effet psychédélique. Cependant, il est également souligné que cela ne fonctionne pas aussi bien pour tout le monde. Il n’y a tout simplement pas de remèdes miracles universels dans la lutte contre la douleur.